Оэйраш (W100). Стародубцева обыграла россиянку в первом круге соревнований

Юлия Стародубцева успешно стартовала на турнире ITF в Португалии

Украинка, получившая первый номер посева, победила Екатерину Макарову со счётом 6:3, 6:3. Стародубцева прервала свою серию из четырёх поражений и провела первый матч в Европе с августа 2017 года, когда она сыграла на турнире ITF W15 в Ивано-Франковске.

Следующая соперница Юлии определится в матче Габриэла Кнутсон (Чехия) — Франсишка Жорже (Португалия).

В основную сетку турнира не смогла пробиться Катарина Завацкая, которая проиграла итальянке Камилле Розателло — 5:7, 3:6.

btu.org.ua