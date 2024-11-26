Украинцы на турнирах ITF 5 ноября. Результаты дня

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов
($60,000; Hard – Indoor)
Основная сетка. 1 круг
Вероника Подрез (Украина, Q) – Симона Вальтерт (Швейцария, 8) 6:2, 6:3
($60,000; Carpet – Indoor)
Основная сетка. 1 круг
Дарья Снигур (Украина, 2) – Лара Шмидт (Германия, Q) 6:1, 6:3
Пары. Основная сетка. 1 круг
Анастасия Фирман/Лаура Бонер (Украина/Германия) – Николь Ривкин/Каролина Влчкова (Германия/Чехия) 2:6, 2:6
($40,000; Hard – Outoor)
Основная сетка. 1 круг
Анастасия Соболева (Украина, 3) – Даша Плеханова (Канада) 3:6, 3:6
Пары. Основная сетка. 1 круг
Анастасия Соболева/Лаура Самсон (Украина/Чехия) – Виктория Родригес/Ана София Санчес (Мексика) 6:4, 6:1
($35,000; Carpet – Indoor)
Основная сетка. 1 круг
Надя Колб (Украина) – Мишика Озеки (Япония) 6:1, 1:6, 6:1
Дарья Есипчук (Украина, Q) – Эла Плошник (Словения, Q) 6:7(5), 2:6
($35,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. Финал
Анита Сагдиева (Украина, 5) – Моника Войчик (США, 13) 6:3, 6:1
($25,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
Владислав Орлов/Лука Микрут (Украина/Хорватия) – Димитрис Сакелларидис/Михалис Сакелларидис (Греция) 3:6, 6:0, 10-12
Алексей Крутых/Сергей Фомин (Украина/Узбекистан) – Аурел Чокану/Христос Главас (Канада/Греция, WC) 6:4, 6:2
Александр Овчаренко/Ишай Олиэль (Украина/Израиль) – Алекс Кнафф/Илья Симакин (Люксембург/-) 2:6, 6:7(6)
($25,000; Hard – Indoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
Алина Несмянович/Тянь Цзялинь (Украина/Китай) – Дарья Фрайман/Мари Маттель (Кипр/Франция) 2:6, 6:1, 8-10
($15,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. Финал
Елизавета Чайникова (Украина, 5) – Луиза Фусил (Словения) 6:3, 6:1
Пары. Основная сетка. 1 круг
Елизавета Чайникова/Анджелика Сара (Украина/Италия) – Кейра Блэкберд/Лавиния София Касаче Джисмонди (Канада/Италия) 6:1, 6:4
($15,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. Финал
10:30 | Андрей Порицкий (Украина) – Фердинанд Клостерс (Германия)
Дарья Жаботина (Украина) – Джоди Элькади (Египет) 3:6, 0:6
Пары. Основная сетка. 1 круг
Юрий Джавакян/Амр Эльсайед (Украина/Египет, 3) – Винсент Дуллинджер/Йонас Кек (Германия, WC) 6:2, 6:1
Константин Аксенов/Максим Хливнюк (Украина, WC) – Оскар Мораинг/Никлас Шелл (Германия) 3:6, 6:7(3)
Андрей Порицкий/Адам Бажурко (Украина/Польша) – Александр Бинда/Павел Вербин (Италия/-, 2) 1:6, 4:6
($15,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
Кристина Почтовик/София Нагорная (Украина/Израиль, WC) – Виола Турини/Алиан Зак (Италия/Израиль) 3:6, 6:3, 12-10
($15,000; Hard – Indoor)
Основная сетка. 1 круг
Илья Белобородько (Украина) – Адам Жилли (Венгрия, WC) 6:2, 6:3
Георгий Кравченко (Украина) – Михал Крайчи (Словакия) 6:3, 6:3
Пары. Основная сетка. 1 круг
Глеб Секачев/Алан Важны (Украина/Польша) – Адам Жилли/Ботонд Кишанталь (Венгрия) 4:6, 7:6(5), 10-8