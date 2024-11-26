Серия А. Удинезе избежал четвертого поражения подряд, новый тренер Лечче начинает с победы

“Рома” опережает зону вылета лишь на три очка, a “Милан” ближе к этой зоне, чем к первому месту

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Серия А. 13-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" – "Удинезе" 1:1

Голы: Пеллегри 23 – Дэвис 76

На более ранней стадии сезона "Эмполи" и "Удинезе" шли гораздо выше. Особенно второй, бывший лидером лиги после четырех туров. Но к матчу в Эмполи он уже подходил с тремя поражениями подряд. Это падение следовало остановить. Удалось. Удалось отыграться в последней стадии матча, не проиграть и удержаться в Топ-10.

"Эмполи" также удержался в Топ-10, еще и остается лишь с одним поражением в пяти последних матчах. От чемпиона, "Интера". Но и с одной победой. Ничьих слишком много. Вторая 1:1 подряд и третья в этих самых пяти турах. Потому и место в самом хвосте первой половины лиги – десятое. На одно ниже, чем сегодняшнего соперника.

В первые 64 минуты матч был скучным, со всего девятью ударами по воротам. Хотя один был реализован. Пеллегри пробил издали, забив в третьем туре подряд. Вскоре Васкес отбил ответ Товена, и далее долго стояло затишье. Пока гости поняли, что пора давить. Начали. И нашли гол. Дэвис головой замкнул угловой Ловрича.

Итоговая статистика матча – 16:4 по ударам по воротам и 70:30 по владению мячом в пользу "Удинезе". Проиграть такую встречу было бы для него уж слишком несправедливым.

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Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" – "Лечче" 0:1

Гол: Доргу 70

"Венеция" и "Лечче" и не мечтают о Топ-10. Они мечтают о 17-ом месте. Поскольку очный матч начали в зоне вылета, на 20-ом и 19-ом. Причем гости – с новым главным тренером Марко Джампаоло, заменившим Луку Готти. Главный хозяев Эусебио Ди Франческо держится с начала сезона. Удержится ли после поражения в матче за шесть очков?

Здесь на 66-ой минуте счет по ударам по воротам был 14:2, по владению мячом – 60:40 в пользу "Венеции". "Лечче" уже не впервые за последние годы держал в игре вратарь Фальконе. Четырьмя отличными сейвами. Также Идзес головой попал в стойку его ворот. А забила его команда. Защитник Галло прорвался слева и прострелил на Доргу.

Далее хозяин поля Похьянпало смазал отличный шанс из вратарской, но в целом гости оборонялись увереннее, чем до гола и даже атаковали больше. После 73-ей минуты по воротам Фальконе никто не пробивал.

Обе команды подходили к матчу с четырьмя очками в предыдущих семи в лиге. Но стоило одной из них одержать одну победу – и она уже вышла из зоны вылета. "Лечче" ныне даже на 15-ом месте. А "Венеция" остается на последнем и с победой, ничьей и шестью поражениями в последних восьми турах.

Еще два интересных следствия этой победы "Лечче" – теперь "Рома" опережает зону вылета лишь на три очка, a "Милан" ближе к этой зоне (девять очков разницы), чем к первому месту (десять).

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