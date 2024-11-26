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Бокс

«Не прижимайся к канатам». Фьюри дали совет, как победить Усика

«Не прижимайся к канатам». Фьюри дали совет, как победить Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится реванш, в котором сойдутся чемпион из Украины Александр Усик и британский претендент Тайсон Фьюри.

Накануне боя издание BoxingNews24 назвало несколько советов, которые помогут Фьюри победить украинского боксера:

  • Работа первым номером, постоянное давление на Усика.
  • Быстрый темп боя, чтобы истощить соперника.
  • Больше ударов по корпусу.
  • Не прижиматься к канатам.

    • Специалисты отмечают, что Фьюри должен сделать ставку не на габариты, а на скорость. Усик великолепно двигается на ногах и легко уходит от атак соперников, поэтому британцу советуют сбросить вес и попытаться преследовать Александра.

    Ранее Фьюри рассказал, что чувствовал после объявления результатов в первом бою.

    sport.ua

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