«Не прижимайся к канатам». Фьюри дали совет, как победить Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится реванш, в котором сойдутся чемпион из Украины Александр Усик и британский претендент Тайсон Фьюри.

Накануне боя издание BoxingNews24 назвало несколько советов, которые помогут Фьюри победить украинского боксера:

Работа первым номером, постоянное давление на Усика.

Быстрый темп боя, чтобы истощить соперника.

Больше ударов по корпусу.

Не прижиматься к канатам.

Специалисты отмечают, что Фьюри должен сделать ставку не на габариты, а на скорость. Усик великолепно двигается на ногах и легко уходит от атак соперников, поэтому британцу советуют сбросить вес и попытаться преследовать Александра.

Ранее Фьюри рассказал, что чувствовал после объявления результатов в первом бою.

sport.ua