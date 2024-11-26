«Не прижимайся к канатам». Фьюри дали совет, как победить Усика

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится реванш, в котором сойдутся чемпион из Украины Александр Усик и британский претендент Тайсон Фьюри.
Накануне боя издание BoxingNews24 назвало несколько советов, которые помогут Фьюри победить украинского боксера:
Специалисты отмечают, что Фьюри должен сделать ставку не на габариты, а на скорость. Усик великолепно двигается на ногах и легко уходит от атак соперников, поэтому британцу советуют сбросить вес и попытаться преследовать Александра.
Ранее Фьюри рассказал, что чувствовал после объявления результатов в первом бою.