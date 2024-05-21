Красюк признался, что сказал Фьюри Усику после завершения мегафайта

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса.

В главном 12-раундовом поединке чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик провел бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом в хевивейте.

После поединка между Александром и Тайсоном состоялся краткий диалог. Промоутер украинского боксера Александр Красюк рассказал, о чем они говорили.

«У них был очень приятный разговор. Тайсон сказал, что хочет взять своих детей и свою жену и приехать в Украину, чтобы провести время там, и он хочет, чтобы Усик и его семья приехали к нему в родной город и провели время вместе, попивая пиво. Они обняли друг друга и договорились это сделать. Думаю, они будут друзьями», – рассказал Красюк.

sport.ua