Хельмут Марко: Макс пилотировал безупречно

После финиша гонки в Имоле Ландо Норрис заявил, что ему не хватило всего нескольких кругов, чтобы обогнать Макса Ферстаппена. Возможно, Ландо не понадобились бы эти круги, если бы после пит-стопа он вернулся на трассу впереди напарника Макса Серхио Переса и не потерял время позади мексиканца.

Однако консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко в эфире немецкого Sky заявил, что не это стало решающим фактором: «Если бы то, если бы это – я не думаю, что всё решил пит-стоп Ландо. Гораздо важнее было то, что Макс очень хорошо проехал отрезок на шинах Medium.

Однако мы оказались медленнее McLaren на шинах Hard. После двух или трёх кругов на этом комплекте температура резины упала, поэтому шины выпали из оптимального рабочего диапазона.

Макс выступил невероятно и пилотировал безупречно. К счастью, Ландо два или три раза ошибся, когда догонял его. Это не позволило ему попасть в зону DRS».

Источник