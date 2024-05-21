Страсбург. Киченок и Аояма проиграли в первом круге

Украинско-японская пара завершила выступление на турнире WTA 500 во Франции

Страсбург, Франция • 19-25 мая • грунт • $922,573

Действующие чемпионки: Сюй Ифань/Ян Чжуосюань (Китай)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Людмила Киченок/Сюко Аояма (Украина/Япония, 3) — Эйша Мухаммед/Алдила Сутджиади (США/Индонезия) 4:6, 6:7(2)

Киченок и Аояма не смогли выиграть свой первый совместный матч.

Отметим, что Мухаммед и Сутджиади продлили свою победную серию на грунте после титула WTA 125 в Париже на прошлой неделе.

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