Чарльстон. Мертенс за 2,5 часа победила Грачеву и сыграет сегодня против Свитолиной за место в четвертьфинале

Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс выиграла свой стартовый матч на турнире в Чарльстоне

Чарльстон, США • 1-7 апреля • грунт • $922,573

Действующая чемпионка: Онс Жабер (Тунис)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Элизе Мертенс (Бельгия, 11) — Варвара Грачева (Франция, Q) 6:4, 3:6, 6:2

Элизе Мертенс второй раз сыграла против Варвары Грачевой и второй раз ее обыграла на грунте (впервые они встретились на Ролан Гаррос-2022). Поединок продолжался 2,5 часа за которые бельгийка шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок, проиграла четыре гейма на своей подаче и сделала шесть брейков.

Сегодня, позднее, Элизе Мертенс сыграет против украинки Элины Свитолиной, которая в двух сетах победила Дарью Сэвилл. Это будет седьмой поединок между ними и первый с 2021 года. Свитолина лидирует в этом противостоянии 4-2 и она выиграла их единственный матч на грунте, который состоялся в Стамбуле в 2017 году.

Подписывайтесь на наш Telegram канал, чтобы не пропустить трансляцию поединка.

btu.org.ua