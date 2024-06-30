Камен (W15). Вторая ракетка Украины среди юниоров стала чемпионкой турнира ITF в парном разряде

Украинская теннисистка Анастасия Фирман выиграла парный титул на турнире W15 в Германии

В финальном поединке соревнований Анастасия Фирман и ее напарница Жози Дамс из Германии обыграли немецкую пару Мари Фогт/Ева Мари Ворачек — 6:3, 6:3. Фирман и Дамс допустили одну двойную ошибку, проиграли два гейма на своей подаче и сделали пять брейков.

Путь к титулу:

R1: Гайя Скварчалупи/Марцелина Подлинска (Италия/Польша) 6:4, 5:7, 10-8

QF: Ева Беннеман/Фредерике Нолте (Германия) 6:1, 6:4

SF: Мария Фернанда Эрасо Гонсалес/Мария Фернанда Наварро (Колумбия/Мексика) 6:4, 6:2

FR: Мари Фогт/Ева Мари Ворачек (Германия) 6:3, 6:3

17-летняя Анастасия Фирман второй раз дошла до финала профессионального турнира в парном разряде и завоевала свой дебютный титул. За свое выступление в Камене украинка заработала 478 долларов призовых и 15 рейтинговых очков. Отметим, что Фирман в данный момент — вторая ракетка Украины среди юниоров.

btu.org.ua