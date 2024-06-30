Стюарды отклонили протест McLaren

После квалификации Гран При Австрии в McLaren опротестовали результаты из-за того, что в финале был удалён лучший круг Оскара Пиастри. Стюарды рассмотрели протест и отклонили его.

В опубликованном решении стюардов сказано, что согласно параграфу 12.3.3 Международного спортивного кодекса, решение стюардов не подлежит опротестованию.

Кроме того, поданный протест McLaren не соответствовал некоторым формальным требованиям, предъявляемым к подобным документам. В частности, протест был адресован представителю автодрома, а не председателю стюардов, в протесте формально не указаны статьи, которые были нарушены, и в протесте не указано, против кого он подан.

Основываясь на всех этих пунктах, стюарды отклонили протест, признав его недопустимым. Результаты квалификации подтверждены – Оскар Пиастри остался седьмым.

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