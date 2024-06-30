Тяжелый выбор Демидова, рекорды «Каролины» и наших вратарей. Главные русские итоги драфта НХЛ

«Монреаль» выбрал Демидова под пятым номером на драфте НХЛ

Иван Демидов. Фото USA Today Sports Всего было выбрано 27 россиян.

В Вегасе прошло отличное шоу

На церемонию драфта в НХЛ в первую очередь надо смотреть как увлекательное шоу. В этом плане мероприятие в Вегасе получился великолепным — и за счет фантастического комплекса «Сфера», где все проходило, и благодаря решению некоторых клубов подключить к участию в событии популярных персон из развлекательной индустрии.

Канадская певица Селин Дион с артистизмом объявила выбор «Монреалем» Ивана Демидова. Еще больше понравилось появление на сцене знаменитого конферансье боксерских боев Майкла Баффера, который в неповторимом стиле назвал фамилию будущего игрока «Филадельфии» Джетта Лучанко.

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Со следующего года формат проведения драфта изменится. Он станет децентрализованным. Большая часть представителей клубов останется дома, чтобы организовывать медийные мероприятия непосредственно для своей болельщицкой аудитории. Выбор юниоров при помощи зум-технологии — это не так зрелищно и любопытно, как дискуссии за столом на всеобщем обозрении при обсуждении очередного выбора. Комиссионер лиги Гэри Бэттмен пообещал, что выход на подиум, игроки, их друзья и родители, а также живая фанатская аудитория останутся. Но, кажется, привычная аура драфта изменится не в лучшую сторону.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Перед Демидовым стоит тяжелый выбор

Технические и развлекательные составляющие этого мероприятия важны, но на судьбы юниоров влияют другие факторы. Высокий выбор не только признание уровня таланта отдельно взятого хоккеиста. Это еще и оковы, которые держат игрока в определенных рамках. В отличие от других россиян (Силаева, Сурина, Гридина и в меньшей степени Чернышова), которым прочат понятное в смысле развития будущее, перед Иваном Демидовым стоит тяжелейший выбор.

Он заявил о желании переехать из Санкт-Петербурга в систему «Монреаля» уже через год, когда истечет его действующий контракт со СКА. Однако нет уверенности, что он будет готов к НХЛ. В Санкт-Петербурге, зная о неизбежном отъезде, вряд ли собираются доверять Демидову твердое место в основном составе главной команды. Это совершенно понятная и объяснимая точка зрения. Нельзя инвестировать в кого-то впустую, не рассчитывая получить отдачи. «Лаваль» — фарм-клуб «Монреаля» в АХЛ — не самая идеальная организация для развития молодежи в данный момент, особенно если дело касается русских игроков.

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Продлить контракт с петербуржцами на год, чтобы планомерно зайти во взрослый хоккей, было бы мудрым решением, если бы не существенное «но». У СКА с развитием молодежи тоже не все хорошо, а свежий пример с Матвеем Мичковым едва ли вдохновляет Демидова. Пара сезонов в другом клубе КХЛ типа «Торпедо» или «Северстали» — вариант хороший в теории, но совершенно не реализуемый на практике.

Демидов оценивается всеми как штучный товар с потенциалом суперзвезды. Позиция на драфте его перспектив не улучшила. Наоборот — появилось еще больше вопросов. Пока же сам Иван, как и другие русские юниоры, выбранные на драфте, выглядели счастливыми в моменте и за них можно порадоваться.

«Каролина» снова берет россиян

Снова отличилась «Каролина», закрепившая права сразу на шесть российских игроков. Такую любовь к нашим соотечественников клуб демонстрирует не в первый раз. Год назад их было выбрано пятеро, в 2022-м — четыре, три года назад — два, в 2020-м — три. Это свидетельство доверия клубного менеджмента к скауту Олегу Смирнову, который отвечает за Россию. Рисковать в поздних раундах в поле, где опасаются появляться многие конкуренты, умная и оправданная стратегия. Она уже работает.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Русские вратари поставили рекорд

Еще одна черта, характерная для последних драфтов — ставка на русских вратарей. Под влиянием успехов Андрея Василевского, Сергея Бобровского, Игоря Шестеркина и других наших голкиперов в НХЛ сейчас чуть ли не каждый второй клуб надеяться добыть алмаз даже на просторах МХЛ. Сегодня был установлен новый рекорд.

На одном драфте было выбрано восемь (!) российских голкиперов, из которых семь выступают на родине. К ним можно смело добавить и белоруса Павла Мойсевича, который раскрылся в системе СКА, хотя ранее его недооценили дома. Выбранный в пятом раунде Иван Юнин в «Омских Ястребах» котировался только четвертым по ранжиру вратарем в течение сезона, в основном играя в юниорской лиге. Денис Габдрахманов обратил на себя внимание скаутов «Флориды», выступая в МХЛ за «Тюменский Легион».

Кажется, что уже через лет русских голкиперов начнут драфтовать даже из студенческих лиг. Мода на наших вратарей продолжается и даже набирает обороты. Приятно всем, включая президента ФХР Владислава Третьяка. Вот так бы и с игроками других амплуа.

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Первый раунд

5. «Монреаль» — Иван Демидов (нападающий, СКА, КХЛ)

10. «Нью-Джерси» — Антон Силаев (защитник, «Торпедо», КХЛ)

22. «Нэшвилл» — Егор Сурин (нападающий «Локомотив», КХЛ)

28. «Калгари» — Матвей Гридин (нападающий, «Маскегон», USHL)

Второй раунд

33. «Сан-Хосе» — Игорь Чернышов (нападающий, «Динамо» Москва, КХЛ)

38. «Колорадо» — Илья Набоков (вратарь, «Металлург» Магнитогорск, КХЛ)

49. «Нью-Джерси» — Михаил Егоров (вратарь, «Омаха», USHL)

50. «Каролина» — Никита Артамонов (нападающий, «Торпедо», КХЛ)

Третий раунд

84. «Калгари» — Кирилл Зарубин (вратарь, АКМ, МХЛ)

97. «Флорида» — Матвей Шуравин (защитник, «Красная Армия», МХЛ)

Четвертый раунд

115. «Айлендерс» — Дмитрий Гамзин (вратарь, «Красная Армия», МХЛ)

124. «Каролина» — Александр Сиряцкий (защитник, «Стальные Лисы», МХЛ)

Пятый раунд

137. «Колорадо» — Иван Юнин (вратарь, «Омские Ястребы», МХЛ)

152. «Торонто» — Александр Плесовских (нападающий, «Мамонты Югры», МХЛ)

157. «Торонто» — Тимофей Обвинцев (вратарь, «Красная Армия», МХЛ)

Шестой раунд

168. «Каролина» — Тимур Кол (защитник, «Омские Ястребы», МХЛ) — обменян в СКА в межсезонье

169. «Флорида» — Степан Горбунов (нападающий, «Белые Медведи, МХЛ)

173. «Филадельфия» — Илья Паутов (нападающий, «Красная Армия, МХЛ)

184. «Каролина» — Роман Шохрин (защитник, «Локо», МХЛ)

188. «Каролина» — Федор Аврамов (нападающий, ХК «Капитан», МХЛ)

Седьмой раунд

194. «Сан-Хосе» — Ярослав Коростелев (вратарь, СКА-1946, МХЛ)

201. «Флорида» — Денис Габдрахманов (вратарь, «Тюменский легион», МХЛ)

204. «Баффало» — Василий Зеленов (нападающий, «Ред Булл Хоккей Юниорс», Австрия-2), также есть австрийское гражданство

210. «Монреаль» — Макар Ханин (нападающий, МХК «Динамо» СПб, МХЛ)

211. «Торонто» — Матвей Короткий (нападающий, СКА-1946, МХЛ)

217. «Колорадо» — Никита Прищепов (нападающий, «Викториавилль», QMJHL)

220. «Каролина» — Андрей Крутов (нападающий, «Чайка», МХЛ)

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