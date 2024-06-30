Брат Фьюри рассказал, из-за чего Тайсон проиграл Усику бой за абсолют

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Брат Тайсона Фьюри Томми высказался о бое своего брата против украинского боксера Александра Усика.

«После завершения боя я был шокирован, что судьи отдали победу Усику, но когда позже посмотрел повтор поединка… должен признать, что украинец победил заслуженно. Это был близкий бой, Тайсон выиграл свои раунды очень уверенно. Усику удалось сломать ему нос, что выбило Тайсона из концентрации и дезориентировало его, из-за чего он впоследствии пропустил. Это бокс, такое случается», – сказал Томми.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua