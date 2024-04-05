<img title="Именитый клуб Ла Лиги продлит контракт с вратарем" src="/wp-content/uploads/2024/04/c0b72f4eef44c631fc6fa8e5d1857d7c.jpg" alt="Именитый клуб Ла Лиги" продлит контракт с вратарем

Испанская Севилья планирует продлить контракт с норвежским вратарем Эрьяном Нюландом.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что руководство клуба довольно игрой. футболиста. В текущем сезоне голкипер отыграл за свою команду 16 матчей в Ла Лиге и пропустил 17 мячей. Действующий контракт игрока действует до июня 2025 года.

Напомним, в рамках 30-го тура испанского чемпионата Севилья минимально победила Хетафе. Пока команда занимает 14 строчку в турнирной таблице. Недавно сообщалось, что Серхио Рамос может покинуть свой клуб.

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