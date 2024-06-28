Астон Вилла отклонит предложение Тоттенхэма о приобретении их полузащитника

Об этом сообщает talkSPORT

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Анге Постекоглу настроен укрепить полузащиту своей команды, поскольку в конце прошлого сезона он столкнулся с проблемой короткой скамейки и плохой формы некоторых игроков. Впрочем, "Тоттенхэм" может и не получить тех футболистов, которые в первую очередь желает их главный тренер.

Сообщается, что "шпоры" были готовы заплатить за Джейкоба Рэмзи 20 млн фунтов стерлингов плюс отдать полузащитника Джованни Ло Чельсо, но "Астон Вилла" отклонила предложение. Босс бирмингемцев Унаи Эмери руководил полузащитником "Тоттенхэма" как в "Пари Сен-Жермен", так и в "Вильярреале". 28-летний Ло Чельсо выступает за "шпор" с 2020 года и сыграл 108 матчей за клуб. Его текущее соглашение рассчитано до июня 2025 года. Что касается Джейкоба Рэмзи, то несмотря на травму, полузащитник является очень важным игроком для Унаи Эмери и видит в нем большой потенциал, который хотел бы развить в "Астон Вилле".

Добавим, что 23-летний футболист в прошлом сезоне провел 21 матч, в котором отметился голом и 2 ассистами.

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