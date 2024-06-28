Энди Маррей получил wild card в парную сетку Уимблдона. Он все еще не решил, сыграет ли в одиночном турнире

Бывший лидер рейтинга АТР Энди Маррей сыграет в парной сетке травяного «мэйджора»

37-летний Энди Маррей получил от организаторов Уимблдона wild card и сыграет в парном разряде вместе со своим старшим братом 38-летним Джейми Марреем. Это будет их первое совместное выступление на турнире Grand Slam в Великобритании.

Напомним, что несколько дней назад появилась информация о том, что Энди Маррей перенес операцию по удалению кисты позвоночника и не сможет сыграть на Уимблдоне. Спустя несколько часов новость была удалена, а представители команды британцы сообщили, что окончательное решение все еще не принято и Энди рассчитывает выступить в одиночном турнире.

В среду Энди Маррей сказал прессе: «Я чувствую, что заслуживаю возможности до последнего момента принимать решение. Все это непросто для меня, и ситуация осложняется тем, что я очень хочу еще раз сыграть на Уимблдоне».

Отметим, что ранее Энди Маррей заявлял, что планирует этим летом завершить свою профессиональную карьеру после выступления на Уимблдоне и Олимпиаде.

btu.org.ua