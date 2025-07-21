Яссы. Бегу стала чемпионкой на домашнем турнире и вернется в топ-100

Ирина-Камелия Бегу выиграла титул на соревнованиях в Румынии



Яссы, Румыния • 14-20 июля • грунт • $275,094

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 7) – Жиль Тайхманн (Швейцария, 6) 6:0, 7:5

Румынская теннисистка провела десятый финал на уровне Тура и выиграла четвертый из пяти сыгранных матчей против Тайхманн.

Путь к титулу:

R32: Нао Хибино (Япония) 6:1, 6:2

R16: Виктория Хименес Касинцева (Андорра) 3:6, 6:3, 6:3

QF: Анна Сискова (Чехия, Q) 6:2, 3:6, 7:5

SF: Жаклин Кристиан (Румыния, 2) 6:4, 6:4

FR: Жиль Тайхманн (Швейцария, 6) 6:0, 7:5

Ирина-Камелия Бегу записала в свой актив шестой в карьере одиночный титул WTA и первый с июля 2022 года, когда победила в Палермо. Победа на домашних соревнованиях позволит 34-летней румынке впервые с мая вернуться в топ-100 рейтинга.

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