В Австрии McLaren использует временный моторхоум

В Испании гостевой моторхоум McLaren пострадал от пожара – возгорание произошло из-за неполадок в системе электропитания, и хотя вреда для здоровья сотрудников команды удалось избежать, ущерб от ЧП был немаленький.

Уже тогда Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, говорил, что в лучшем случае моторхоум, который команда называет Team Hub, будет восстановлен к британскому этапу сезона. Ремонтом занимается немецкая компания Schuler, в своё время разработавшая и построившая это сооружение, но этот процесс может затянуться.

Эта компания, которую связывают с McLaren давние партнёрские отношения, смогла выручить команду, временно предоставив ей в аренду другой моторхоум. Разумеется, он не такой просторный, как впечатляющий Team Hub, и рассчитан на меньшее количество гостей, но хотя бы позволяет так или иначе преодолеть неожиданно возникшие трудности.

В нём смогли разместиться инженеры команды, работает кухня, обеспечивая питанием сотрудников, но Ландо Норрису и Оскару Пиастри, а также Андреа Стелле пришлось пока расположиться в другом моторхоуме команды, который называется Performance Centre, и обычно его полностью занимают технические специалисты.

«Помощь и поддержка, предоставленные нам всеми остальными командами, Формулой 1 и FIA, а также их солидарность и сочувствие были совершенно искренними, и это нас тронуло, – прокомментировал руководитель британской команды. – В разговоре с одним из сотрудников McLaren мы отметили это чувство общности, характерное для паддока – иногда мы просто о нём забываем, потому что все соперничаем друг с другом».

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