Мотта:Мы вместе провели великолепный сезон

Комментарий главного тренера Болоньи
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После безумного матча "Болонья" — "Ювентус" главный тренер "Болоньи", Тьяго Мотта дал комментарий относительно игры своей команды в сезоне:
"Мы вместе провели великолепный сезон, создав великолепную группу, в которой каждый внес свой вклад, чтобы эта команда играла таким образом и достигала таких результатов". Мы будем говорить о будущем внутри страны с Президентом и мы вместе будем сообщать, что мы решим. А теперь давайте наслаждаться этой вечеринкой и продолжать с этой позитивной энергией, которая прекрасна".
Напомним, что на данный момент "Болонья" занимает вторую строчку в турнирной таблице Серии А.