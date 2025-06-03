Tommy Hilfiger – первый спонсор команды Cadillac

Cadillac F1 заключила спонсорское соглашение с американской компанией Tommy Hilfiger, которая стала первым официальным коммерческим партнером новой команды.

Прежде в Tommy Hilfiger сотрудничали с командами Lotus, Ferrari и Mercedes, компания была личным спонсором Льюиса Хэмилтона, пока он не перешёл в Ferrari, и выпустила линию одежды для вымышленной команды APXGP в фильме F1.

Ожидается, что логотип Tommy Hilfiger будет размещён на комбинезонах гонщиков и машинах команды.

Томми Хилфигер, модельер: «Два культовых американских бренда объединяются с богатой графическими решениями историей гонок. Мы получили представление о дизайнерском направлении команды Cadillac, эта линия одежды будет невероятна во всех коллекциях».

Грэм Лоудон, руководитель команды: «Томми давно знаком с Формулой 1. Это вершина автоспорта, как Cadillac — вершина роскоши машин. Мы разделяем ценности бренда Cadillac — смелость, утонченность и оптимизм.

Сочетание этих двух брендов даёт амбициозный и уверенный взгляд в будущее. Гонки — это страсть и желание победить».

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