В Alpine рассматривают кандидатуру Мика Шумахера

В конце 2024 года у Эстебана Окона и Пьера Гасли истекают контракты с Alpine. Не исключено, что оба гонщика попытаются сменить команду, учитывая текущую форму коллектива из Энстоуна, поэтому в Alpine возможны вакансии. Руководитель Брюно Фамен назвал Мика Шумахера одним из кандидатов на место в команде в 2025 году.

Брюно Фамен: «Нет сомнений, что Мик – один из кандидатов, но он один из многих кандидатов. Он отлично справляется с работой в нашей команде в гонках на выносливость.

Разумеется, Мик – быстрый гонщик, но это и так всем известно. Но в гонках на выносливость не всегда нужно ехать максимально быстро, поскольку гораздо большее значение имеет баланс скорости и эффективности. Важно не переусердствовать со скоростью. Просто невероятно, как Мик изменил тип мышления, чтобы адаптироваться к гонкам на выносливость.

С первой минуты в команде он был очень открытым и готовым к сотрудничеству. Мик действительно помогает своим напарникам».

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