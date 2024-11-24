20 минут до старта: Комментарий Льюиса Хэмилтона

Льюис Хэмилтон стартует в Вегасе десятым и надеется отыграться в гонке…

Льюис Хэмилтон: «Настрой у меня хороший, и когда я просто выхожу на трассу, мне даже хочется себя ущипнуть: мы здесь, в Вегасе! И только мы, только 20 гонщиков Формулы 1 получили возможность выступать на этой трассе – это же фантастика!

Когда я просто смотрю по сторонам, и всюду открываются городские пейзажи, которые мы знаем по фильмам, то у меня появляется какое-то сюрреалистическое ощущение. Ведь когда мы несёмся по трассе, мы ничего этого не видим, потому мне было интересно получше осмотреться.

Если говорить о гонке, то сегодня дует сильный ветер, и я пока не знаю, как всё сложится, но намерен выложиться по максимуму».

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