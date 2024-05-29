В FIA советуют Andretti купить действующую команду

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем поддержал заявку Andretti Cadillac на участие в Формуле 1 и последовательно выступал на стороне Майкла Андретти в заочном споре с владельцами чемпионата из Liberty Media, которые против появления одиннадцатой команды. Однако теперь бен Сулайем изменил точку зрения.

Вслед за руководителями команд, которые в Монако рекомендовали Майклу Андретти не пытаться выйти на старт с новой командой, а купить действующую, президент FIA дал аналогичный совет.

Мохаммед бен Сулайем: «У меня нет сомнений, что в FOM и Liberty Media хотели бы видеть другие команды при условии, что они будут заводскими командами автопроизводителей. Я советую им [Andretti Cadillac] пойти и купить действующую команду, а не приходить в Формулу 1 одиннадцатой командой.

Я вижу, что некоторые команды нуждаются в обновлении. Что лучше? Чтобы в Формуле 1 выступали 11 команд или 10, но сильных? Я по-прежнему убеждён, что у нас должно быть больше команд, но не абы каких команд. Правильных команд. Дело не в количестве, а в качестве.

Я не хочу называть конкретные названия, но есть команды, у которых проблемы… Проблемы с результатами, проблемы с руководством. Мы хотим иметь подходящую команду, чтобы не упустить возможность, когда кто-то вроде GM решит прийти в Формулу 1 со своей силовой установкой.

Представьте, какой это окажет эффект. У нас уже есть три гонки в США и много болельщиков, но у нас нет полноценной американской команды. Я рад, что в 2026-м придёт Ford, но только представьте, какой эффект окажет GM с американскими гонщиками».

Президент FIA также рассказал, что провёл встречу с главой Liberty Media Грегом Маффеем по поводу нового Договора согласия: «Мир – это всегда хорошо, нам не нужны постоянные проблемы. Мы оба понимаем, что должны двигаться вперёд, и для этого необходимо добиться большей ясности между нами. Несмотря ни на что, мы находимся в одной лодке и хотим, чтобы этот бизнес был устойчивым.

Мы всегда поддерживаем FOM в вопросах бизнеса. Мы – партнёры, и нам следует забыть о мелочах, найти решение, которое поможет решить эти проблемы».

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