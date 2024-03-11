В Ferrari пытаются переманить ведущих инженеров Red Bull

Итальянская пресса пишет о попытках команды Ferrari переманить к себе ведущих инженеров Red Bull Racing.

После начала кризиса в чемпионской команде, причиной которого стало «дело Хорнера», в прессе периодически появлялись слухи о возможном переходе Эдриана Ньюи из Red Bull Racing в Ferrari. Gazzetta dello Sport пишет, что в Маранелло пытаются переманить к себе не Ньюи, а трёх инженеров из ближайшего окружения технического директора Пьера Ваше.

По информации газеты, речь о специалистах, которые занимаются планированием и разработкой технических новинок для RB20, машины 2024 года. Эти инженеры располагают большими объёмами информации, которая, оказавшись в руках соперников Red Bull Racing, позволит существенно сократить отставание.

Одной из причин, почему в Ferrari пытаются переменить не Пьера Ваше, а его ближайшее окружение, является обязательный отпуск, до истечения которого инженер не сможет приступить к работе в другой команде.

В случае с таким специалистом как Ваше, срок отпуска может доходить до года, тогда как с другими инженерами, этот период гораздо меньше, что позволит Ferrari заполучить относительно актуальную техническую информацию из стана Red Bull Racing.

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