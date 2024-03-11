<img title="Полесье подтвердило отставку Калитвинцева" src="/wp-content/uploads/2024/03/a5cc64df58ae67bd2f9e179cfbcd6a45.jpg" alt="Полесье подтвердило отставку

Главный тренер Полесья Юрий Калитвинцев покинул свой пост.

Об этом сообщил президент житомирского клуба Геннадий Буткевич.

«Юрий Николаевич Калитвинцев принял решение самостоятельно уйти в отставку. Это было сверхтяжелое для него решение, так же и для меня – согласить его.Калитвинцев – человек, которого я чрезвычайно уважаю.С каждым годом нашего сотрудничества это уважение становилось только сильнее.У нас сформировались тесные и доверительные отношения, которые я очень ценю и никогда не забуду того, что он сделал для футбольного клуба Полесья.

Вместе с Юрием мы прошли долгий и сложный путь, на его плечи упала чрезвычайная нагрузка. фамилии новичков, он должен был брать на себя всю ответственность за каждого, кого он оценивал и утверждал. Так происходило с каждым, кто приходил и с каждым, кто шел», — отметил Буткевич.