<img title="Полесье подтвердило отставку Калитвинцева" src="/wp-content/uploads/2024/03/a5cc64df58ae67bd2f9e179cfbcd6a45.jpg" alt="Полесье подтвердило отставку
Главный тренер Полесья Юрий Калитвинцев покинул свой пост.
Об этом сообщил президент житомирского клуба Геннадий Буткевич.
«Юрий Николаевич Калитвинцев принял решение самостоятельно уйти в отставку. Это было сверхтяжелое для него решение, так же и для меня – согласить его.Калитвинцев – человек, которого я чрезвычайно уважаю.С каждым годом нашего сотрудничества это уважение становилось только сильнее.У нас сформировались тесные и доверительные отношения, которые я очень ценю и никогда не забуду того, что он сделал для футбольного клуба Полесья.
Вместе с Юрием мы прошли долгий и сложный путь, на его плечи упала чрезвычайная нагрузка. фамилии новичков, он должен был брать на себя всю ответственность за каждого, кого он оценивал и утверждал. Так происходило с каждым, кто приходил и с каждым, кто шел», — отметил Буткевич.
Исполнять обязанности главного тренера в Полесье будет Сергей Шищенко. Об этом официально объявят во вторник, 12 марта.
Раньше сообщалось, что три альтернативы Юрию Калитвинцеву в должности главного тренера Полесья.
Напомним, в пределах 20 тура Украинской Премьер-лиги Полесье уступило Александрии (1:2) Беспобедная серия житомирцев насчитывает уже шесть матчей подряд.Пока команда занимает 6 строчку в турнирной таблице УПЛ.
Накануне клуб официально объявил об переходе Василия Кравца из Днепра-1. >
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