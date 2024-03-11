Чарльстон. Киченок проиграла в финале квалификации

Надежда Киченок выбыла из борьбы в одиночном разряде турнира WTA 125 в США
Чарльстон, США • 11-16 марта • хард • $115,000
Действующая чемпионка: Варвара Лепченко (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Сегодня украинская теннисистка встречалась с Эрикой Андреевой, посеянной под четвёртым номером, и потерпела поражение со счётом 1:6, 4:6.
Напомним, что Киченок не играла одиночные матчи с октября 2022 года.
В парной сетке турнира в Чарльстоне Надежда выступит вместе с У Фансень из Китайского Тайбэя. Первыми соперницами теннисисток будут американки Кэтрин Харрисон и Сабрина Сантамария.