Чарльстон. Киченок проиграла в финале квалификации

Надежда Киченок выбыла из борьбы в одиночном разряде турнира WTA 125 в США

Чарльстон, США • 11-16 марта • хард • $115,000

Действующая чемпионка: Варвара Лепченко (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Сегодня украинская теннисистка встречалась с Эрикой Андреевой, посеянной под четвёртым номером, и потерпела поражение со счётом 1:6, 4:6.

Напомним, что Киченок не играла одиночные матчи с октября 2022 года.

В парной сетке турнира в Чарльстоне Надежда выступит вместе с У Фансень из Китайского Тайбэя. Первыми соперницами теннисисток будут американки Кэтрин Харрисон и Сабрина Сантамария.

btu.org.ua