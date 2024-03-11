Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Ждем еще одного гола от Мудрика в ворота «сорок»

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В этом сезоне "Челси" уже принимал у себя дома "Ньюкасл" в рамках Кубка Английской Лиги. Тогда Михаил Мудрик после выхода на замену оформил гол, который спас "синих" и перевел игру в экстра-таймы.

Возможно, Михаил и сегодня сможет порадовать нас голом в ворота Мартина Дубравки.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 11 марта.

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Английская Премьер-лига. 28 тур.

11 марта. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Дэвид Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча «Челси» — «Ньюкасл» Смотреть трансляцию

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