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Футбол

Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Ждем еще одного гола от Мудрика в ворота «сорок»

Getty Images / Global Images Ukraine

    • В этом сезоне "Челси" уже принимал у себя дома "Ньюкасл" в рамках Кубка Английской Лиги. Тогда Михаил Мудрик после выхода на замену оформил гол, который спас "синих" и перевел игру в экстра-таймы.

    Возможно, Михаил и сегодня сможет порадовать нас голом в ворота Мартина Дубравки.

    Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 11 марта.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Английская Премьер-лига. 28 тур.

    11 марта. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

    Главный судья: Дэвид Брукс (Англия)

    Трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча

    Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Трансляция матча «Челси» — «Ньюкасл» Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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