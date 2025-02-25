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Футбол

“Анчелотти, жаль, что они используют тебя таким образом”. Президент Ла Лиги ответил тренеру Реала

"Анчелотти, жаль, что они используют тебя таким образом". Президент Ла Лиги ответил тренеру Реала

    • Президент Ла Лиги Хавьер Тебас не остался в стороне от комментариев Карло Анчелотти в свой адрес.

    "Карло, всем известно, что институции отражаются в том, что делают и говорят их лидеры. А в футболе – тем более. Так что, когда я сказал, что "Реал Мадрид" стал клубом-плаксой, я, очевидно, имел в виду тот факт, что именно его лидеры конструируют этот виктимный и конспирологический нарратив: "сфальсифицированное соревнование", "предвзятость всех арбитров – антимадридская", "они все против "Реала"…

    Странно, не так ли? Потому что эта речь, кроме неуважения к конкуренции, также является неуважением к клубам, которые победили вас на поле, или потому, что они были лучше, или просто потому, что им повезло больше. Это неуважение к миллионам болельщиков.

    Я болею за "Мадрид" с детства, и весь этот нарратив, который продвигает руководство, противоречит ценностям, которые мы всегда знали.

    Карло, очень обидно, что они используют тебя для этого, учитывая твой опыт", – написал Тебас в Х.

    www.ua-football.com

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