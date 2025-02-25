Награда за жесткий нокаут. Баколе получит большой поединок

Промоутер Бен Шалом рассказал, что супертяж Мартин Баколе проведет большой бой в мае в США в качестве награды за то, что боксер вышел на бой з Джозефом Паркером, узнав о поединке за два дня.
Такую награду Баколе пообещали в Саудовской Аравии.
«Мартин сделал все, чтобы спасти шоу и заменить Дюбуа. Это был большой риск, однако Баколе получил гарантии большого поединка в мае в США. И тогда у него будет нормальный тренировочный лагерь», – сказал Шалом.
Ранее Баколе должен был драться с Эфе Аджагбой за статус обязательного претендента по линии IBF. Пока нет информации, что организация решит по этому поводу.
Паркер перебил Баколе. Мартин пострадал быстро и эпично
sport.ua