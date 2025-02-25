Награда за жесткий нокаут. Баколе получит большой поединок

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Промоутер Бен Шалом рассказал, что супертяж Мартин Баколе проведет большой бой в мае в США в качестве награды за то, что боксер вышел на бой з Джозефом Паркером, узнав о поединке за два дня.

Такую награду Баколе пообещали в Саудовской Аравии.

«Мартин сделал все, чтобы спасти шоу и заменить Дюбуа. Это был большой риск, однако Баколе получил гарантии большого поединка в мае в США. И тогда у него будет нормальный тренировочный лагерь», – сказал Шалом.

Ранее Баколе должен был драться с Эфе Аджагбой за статус обязательного претендента по линии IBF. Пока нет информации, что организация решит по этому поводу.

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sport.ua