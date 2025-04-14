Гран-при WBC в Саудовской Аравии. 128 боксеров, 11 украинцев, 4 кубка

17 апреля в Саудовской Аравии стартует Гран-при, организованный Всемирным боксерским советом и руководителем Riyadh Season Турки Аль-Шейхом. О старте турнира еще в декабре прошлого года сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.
Участие в масштабном мероприятии примут по 32 боксера в четырех весовых категориях: полулегкой (до 57,2 кг), первой полусредней (до 63,5 кг), средней (до 72,6 кг) и супертяжелой (свыше 90,7 кг). Всего – 128 спортсменов.
Изначально были установлены ограничения: допускались участники не старше 26 лет, которые провели меньше десяти поединков на профессиональном ринге. В итоге, от этой идеи организаторы отказались. Вероятно, не смогли найти нужное количество боксеров, которые подходили бы под эти критерии.
Календарь турнира:
С 17 по 20 апреля в течении четырех дней все участники во всех четырех дивизионах проведут по одному поединку на вылет, по итогам которых победители пройдут на стадию 1/8 финала. После первого этапа из 128 боксеров останется 64 (по 16 в каждой весовой категории). Все бои 1/16 финала состоятся в формате шести раундов. На следующих этапах количество раундов будет постепенно увеличиваться (восемь, потом десять).
Кроме того, Маурисио Сулейман огласил список специальных правил для того, чтобы турнир был более справедливым и прозрачным:
«Если судейские записки зафиксируют ничью, мы перейдем к улучшенной системе оценок WBC, которая разрабатывалась много лет при поддержке Дуэйна Форда и комитета WBC. Судьи будут представляет отчет о каждом раунде – был ли он равным, с умеренным, большим или очень большим преимуществом. Эти оценки имеют числовое значение, которые будут учитываться в усовершенствованной системе. Если и после этого останется ничья, три супервайзера определят победителя, который пройдет до следующего этапа.
Судьи будут сидеть на высоких стульях, чтобы иметь лучший обзор, а их оценки будут оглашены после второго и четвертого раундов. Это позволит углу боксера скорректировать стратегию, изменить тактику, а также придает прозрачности нашему спорту.
Будет доступна технология мгновенных видеоповторов. Они будут использоваться в любых важных ситуациях и будут пересматриваться в случае споров, чтобы обеспечить справедливость.
За 30 секунд до завершения каждого раунда будет звучать сигнал, чтобы стимулировать боксеров активизироваться в заключительной части. Они также будут драться в 12-унциевых перчатках Reyes King, специально разработанных для этого турнира», – заявил президент WBC.
Победители турнира получат Кубки Хосе Сулеймана (отец Маурисио – прим). Трансляцию Гран-при проведет платформа DAZN.
Гонорары боксеров:
Таким образом победитель каждой весовой категории заработает Кубок и 220 тысяч долларов, но для этого нужно победить в пяти поединках.
Кто представит Украину:
Все пары будут сформированы после проведения жеребьевки накануне турнира. На данный момент украинские боксеры не знают своих оппонентов в первом раунде.
Полулегкий вес:
Первый полусредний вес:
Средний вес:
Супертяжелый вес:
Постер Гран-при WBC:
Трейлер Гран-при WBC: