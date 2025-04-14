Гран-при WBC в Саудовской Аравии. 128 боксеров, 11 украинцев, 4 кубка

WBC

17 апреля в Саудовской Аравии стартует Гран-при, организованный Всемирным боксерским советом и руководителем Riyadh Season Турки Аль-Шейхом. О старте турнира еще в декабре прошлого года сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.

Участие в масштабном мероприятии примут по 32 боксера в четырех весовых категориях: полулегкой (до 57,2 кг), первой полусредней (до 63,5 кг), средней (до 72,6 кг) и супертяжелой (свыше 90,7 кг). Всего – 128 спортсменов.

Изначально были установлены ограничения: допускались участники не старше 26 лет, которые провели меньше десяти поединков на профессиональном ринге. В итоге, от этой идеи организаторы отказались. Вероятно, не смогли найти нужное количество боксеров, которые подходили бы под эти критерии.

Календарь турнира:

апрель – 1/16 финала

июнь – 1/8 финала

август – 1/4 финала

октябрь – 1/2 финала

декабрь – финалы

С 17 по 20 апреля в течении четырех дней все участники во всех четырех дивизионах проведут по одному поединку на вылет, по итогам которых победители пройдут на стадию 1/8 финала. После первого этапа из 128 боксеров останется 64 (по 16 в каждой весовой категории). Все бои 1/16 финала состоятся в формате шести раундов. На следующих этапах количество раундов будет постепенно увеличиваться (восемь, потом десять).

Кроме того, Маурисио Сулейман огласил список специальных правил для того, чтобы турнир был более справедливым и прозрачным:

«Если судейские записки зафиксируют ничью, мы перейдем к улучшенной системе оценок WBC, которая разрабатывалась много лет при поддержке Дуэйна Форда и комитета WBC. Судьи будут представляет отчет о каждом раунде – был ли он равным, с умеренным, большим или очень большим преимуществом. Эти оценки имеют числовое значение, которые будут учитываться в усовершенствованной системе. Если и после этого останется ничья, три супервайзера определят победителя, который пройдет до следующего этапа.

Судьи будут сидеть на высоких стульях, чтобы иметь лучший обзор, а их оценки будут оглашены после второго и четвертого раундов. Это позволит углу боксера скорректировать стратегию, изменить тактику, а также придает прозрачности нашему спорту.

Будет доступна технология мгновенных видеоповторов. Они будут использоваться в любых важных ситуациях и будут пересматриваться в случае споров, чтобы обеспечить справедливость.

За 30 секунд до завершения каждого раунда будет звучать сигнал, чтобы стимулировать боксеров активизироваться в заключительной части. Они также будут драться в 12-унциевых перчатках Reyes King, специально разработанных для этого турнира», – заявил президент WBC.

Победители турнира получат Кубки Хосе Сулеймана (отец Маурисио – прим). Трансляцию Гран-при проведет платформа DAZN.

Гонорары боксеров:

1/16 финала – 15 тысяч долларов / 7,5 тысяч долларов (первым указан гонорар победителя, вторым – проигравшый)

1/8 финала – 20 тысяч долларов / 10 тысяч долларов

1/4 финала – 35 тысяч долларов / 15 тысяч долларов

1/2 финала – 50 тысяч долларов / 25 тысяч долларов

финалы – 100 тысяч долларов / 50 тысяч долларов

Таким образом победитель каждой весовой категории заработает Кубок и 220 тысяч долларов, но для этого нужно победить в пяти поединках.

Кто представит Украину:

Все пары будут сформированы после проведения жеребьевки накануне турнира. На данный момент украинские боксеры не знают своих оппонентов в первом раунде.

Полулегкий вес:

Александр Соломенников (16–0, 8 КО)

Игорь Семончук (7–0, 6 КО)

Первый полусредний вес:

Даниил Лозан (12–0, 8 КО)

Средний вес:

Липарит Устян (11–0, 10 КО)

Дмитрий Рыбалко (4–0, 2 КО)

Иштван Гержени (3–0, 0 КО)

Максим Молодан (7–0, 5 КО)

Петр Фролов (10–1, 4 КО)

Супертяжелый вес:

Цотне Рогава (10–0, 7 КО)

Виталий Стальченко (9–0, 6 КО)

Павел Юськив (6–0, 2 КО)

Постер Гран-при WBC:

Трейлер Гран-при WBC:

sport.ua