Арсенал сконтактировал с представителями вингера Баварии – СМИ

"Арсенал" уже сконтактировал с представителями вингера "Баварии" Кингсли Комана относительно возможного перехода француза летом. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

Лондонский клуб знает об интересе к игроку со стороны клубов Саудовской Аравии, которые являются финансово привлекательным вариантом для игрока. Тем не менее, "канониры" выразили свою заинтересованность в подписании 28-летнего футболиста.

Ожидается, что Коман покинет "Баварию" по окончании этого сезона. Добавим, что Кингсли в текущем сезоне забил 6 голов и отдал 4 ассиста в 35 матчах.

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