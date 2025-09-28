АПЛ. Ньюкасл – Арсенал 1:2. Стандартная победа канониров, вырванная на последних секундах

1

Команда Эдди Хау еще с прошлого сезона снится "канонирам" в кошмарных снах. "Сороки" в прошлом сезоне обыгрывали "Арсенал" и неоднократно. Это сложный соперник, и в каком бы состоянии ни находились "джорди", как действовать против подопечных Артеты они знают. Однако статистика — это дело неблагодарное, кто-то считает, что она создана для того, чтобы ее нарушать.

В состав хозяев наконец вернулся после дисквалификации Энтони Гордон, что стало неплохим бустом. Что касается гостей, то в старте не нашлось места для Уильяма Салиба, который не так давно восстановился от травмы, впрочем французский защитник вышел уже после первого тайма. Но давайте сначала о том, что было в первом тайме, там событий хватало.

Старт встречи был за "Арсеналом". Они давили, они прессинговали высоко, перехватывали мячи и просто в отдельных моментах уничтожали "Ньюкасл". Троссар пробил в штангу после классного момента, Эберечи Эзе очень остро пробивал и только Поуп спас свою команду, но самое интересное то, как арбитр сначала назначил пенальти, а затем отменил решение. Неудачный пас от Мерфи на Поупа и Дьокереш опередил голкипера хозяев, в итоге Ник сбил нападающего, но при этом, как позже заявил арбитр, вратарь все же сыграл в мяч вместе с ногой Дьокереша, поэтому пенальти не поставили. Интересное решение.

Кажется, это решение негативно повлияло на "канониров", они начали нервничать и чувствовать, что их несправедливо осуждают, впрочем Джарред Джиллет имел свою точку зрения и попытался ее объяснить. Вместе с тем, "Ньюкасл" немного ожил и почувствовал, что здесь вообще можно бороться. В попытках воспользоваться этим импульсом они смогли забить гол после углового. Короткая розыгрыш между Гордоном и Тонали, последний сделал подачу и Вольтемаде выиграл позицию у Габриэла, поэтому головой отправил мяч в сетку ворот Давида Райи. 1:0, хотя не так давно казалось, что "канониры" получат пенальти, а Поупу светила красная карточка.

Так завершился первый тайм, неоднозначное лидерство хозяев, которые все же нашли свой гол. А что во второй половине встречи? Команды играли скорее на встречных курсах на старте, однако "Арсенал" все больше и больше захватывал инициативу. Невероятный момент сравнять счет был у Юрриена Тимбера, который пробивал головой после заброса от Субименди, однако Поуп невероятным образом успел среагировать и перевести мяч на угловой.

Далее Эдди Хау пошел на некоторые замены, чтобы немного сбалансировать оборону, но вместе с тем, освежить атаку. И в таком темпе "Ньюкасл" продолжил матч, с готовностью атаковать по возможности, но все же в основном держать удар. К сожалению, к концу игры тяжелую травму получил Валентино Ливраменто, его выносили на носилках в итоге. После этого "сороки" еще больше забились у собственных ворот и практически играли на отбой.

Удержать результат все же не получилось. Розыгрыш после углового от "канониров", подача от Райса и Мерино выигрывает воздух у Ботмана, направляя мяч в дальнюю штангу, от которой круглый залетел в ворота. 1:1.

Далее произошел еще один спорный эпизод с игрой рукой от Габриэла после прострела от Эланги, но там арбитр решил, что было касание ноги защитника перед рукой, поэтому решение не назначать пенальти осталось в силе. Ну а на последних секундах развязка. Конечно, стандарт, конечно, "Арсенал" забил после углового. Подача от Эдегора и удар от Габриэла, и это вырванная на последних секундах победа лондонцев, которые долго страдали ради этого, хотя „Ньюкасл“ немного жалко, достойный матч провели "джорди".

АПЛ, 6-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

"Ньюкасл" — "Арсенал" 1:2

Голы: Вольтемаде (34) — Мерино (84), Габриэл (90+6)

"Ньюкасл": Поуп — Ливраменто (Ласселс, 77), Тиав, Ботман, Берн — Гимараэс, Тонали, Жоэлинтон (Барнс, 90+4) — Мерфи (Эланга, 67), Вольтемаде (Осула, 67), Гордон (Триппьер, 67)

"Арсенал": Райя — Тимбер, Москера (Салиба, 46), Габриэл, Калафиори (Мерино, 70) — Эзе, Субименди (Эдегор, 82), Райс — Сака (Мартинелли, 70), Дьокереш, Троссар (Льюис-Скелли, 88)

Предупреждения: Жоэлинтон (83), Берн (88) — Калафиори (56)

