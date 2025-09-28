Пекин. Марта Костюк против Александры Саснович в третьем круге: анонс матча

Украинская теннисистка Марта Костюк сыграет в третьем круге турнира WTA 1000 в Китае. Матч против “нейтральной” Александры Саснович пройдет вторым запуском на корте Moon (начало не ранее 07:30 по киевскому времени)



Дата рождения: 28/06/2002 (23 года)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)

Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 28/09/2025): 239/146

Призовые за карьеру: $6,731,957



Дата рождения: 22/03/1994 (31 год)

Место рождения: Минск, беларусь

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 29 (19/09/2022)

Побед/Поражений за карьеру (на 28/09/2025): 444/311

Призовые за карьеру: $6,318,340

H2H: 1-0

2022 | Гвадалахара (WTA 1000) | хард | R1 | Костюк 6:1, 6:3

Путь на турнире

Марта Костюк

R1: BYE

R2: Элла Зайдель (Германия, Q) 6:1, 6:1

Александра Саснович

QR1: Татьяна Прозорова (-), 6:4, 6:1

QR2: Варвара Лепченко (США) 6:4, 6:1

R1: Джанис Тджен (Индонезия) 6:7(4), 7:5, 6:1

R2: Наоми Осака (Япония, 12) 1:6, 6:4, 6:2

История на турнире

Марта Костюк – 2/2 | Костюк третий раз играет в Пекине. Ее лучший результат на турнире – третий круг в 2023 году.

Александра Саснович – 2/5 | Саснович ранее дважды играла в основной сетке соревнований. В 2018 году она смогла дойти до второго круга.

Выступления на харде (на 28/09/2025):

Марта Костюк – 150/87 (20/11 в этом году)

Александра Саснович – 276/180 (13/12 в этом году)

Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Пекине)

Марта Костюк – 26/18

Grand Slam – 5/4 | Australian Open – R3, Roland Garros – R1, Wimbledon – R1, US Open – R4

WTA 1000 – 18/7 | Доха – 1/4, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R4, Мадрид – R4, Рим – R4, Монреаль – 1/4, Цинциннати – R3 (снялась до матча)

WTA 500 – 0/6 | Брисбен – R2, Аделаида – R1, Мерида – R1, Берлин – R1, Бад-Гомбург – R1, Вашингтон – R1

Billie Jean King Cup – 3/1

Александра Саснович – 27/22

Grand Slam – 5/4 | Australian Open – QR1, Roland Garros – QR2, Wimbledon – R2, US Open – R1

WTA 1000 – 2/6 | Индиан-Уэллс – QR1, Майами – QR1, Мадрид – R1, Рим – QR1, Монреаль – QR1, Цинциннати – QR1

WTA 500 – 6/3 | Линц – R2, Штутгарт – R1, Вашингтон – QFR

WTA 250 – 7/5 | Клуж-Напока – 1/2, Хертогенбос – FQR, Ноттингем – R1, Кливленд – QR1

WTA 125 – 7/4 | Канберра – R2, Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан – R2, Вик – 1/2, Париж – 1/2

Последние 5 матчей:

Марта Костюк – В, В, В, П, В

Александра Саснович – В, В, В, В, П

Национальный фактор:

Марта Костюк – 1/5 | Костюк дважды в этом сезоне играла с представительницей беларуси: уступила Арине Соболенко в Мадриде и Риме.

Александра Саснович – 26/14 | Саснович в текущем сезоне победила Ангелину Калинину в Клуж-Напоке и проиграла Элине Свитолиной на Уимблдоне.

• Марта Костюк проведет 237-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На счету украинки 127 побед (54%).

• Александра Саснович сыграет 329-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 162 победы (49%).

• Марта Костюк проведет 77-й матч в основной сетке на турнирах WTA 1000. На счету украинки 40 побед (53%).

• Александра Саснович сыграет 68-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 31 победа (46%).

Победительница этого матча получит 103 225 долларов призовых и 120 рейтинговых очков. Проигравшая – 60 400 долларов призовых и 65 рейтинговых очков.

