Энцо Озелла: 26.08.1939 – 27.09.2025

Из Италии пришло печальное известие – ушёл из жизни Энцо Озелла, бывший гонщик и основатель команды Osella Squadra Corse, выступавшей в Формуле 1 с 1980-го по 1990 гг. Ему было 86 лет.

Его отец был гонщиком-любителем и выступал в ралли, поэтому ещё в конце 50-х Энцо начал карьеру в автоспорте в роли штурмана в семейном экипаже. Затем и сам пересел за руль Fiat 600 и вышел на старт своего первого ралли, а впоследствии приобрёл спорткар Lotus 11, модернизировал его и стал принимать участие в соревнованиях по скоростному подъёму на холм.

В 1963 году его пригласили в знаменитую компанию Abarth, в дальнейшем ставшую подразделением концерна Fiat. Но в 1971-м Энцо Озелла выкупил у Abarth всё, что относилось к автоспорту, и основал свою компанию Osella Corse.

Она строила машины разных классов, которые выступали в таких сериях, как Can-Am, Формула 3 и Формула 2, а в 1980-м команда Osella дебютировала в Формуле 1.

Её машины были далеко не лучшими, поэтому успехов она не добилась: за все эти 11 сезонов её гонщики заработали лишь 5 очков. Но, например, в начале своих карьер за неё выступали такие гонщики, как Эдди Чивер, Никола Ларини и Габриэле Тарквини, впоследствии добившиеся известности, в том числе в других категориях автоспорта.

В 1990-м из-за финансовых трудностей команда Osellа прекратила выступления в Формуле 1, но ещё долго производила машины для гонок на выносливость.

