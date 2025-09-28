Бундеслига. Волевая победа Штутгарта и Гамбург, застрявший в берлинской пробке

Бундеслига. 5-й тур

Кельн, Рейн Энерги

Кельн – Штутгарт 1:2

Голы: Камински 4 – Демирович 28 (п), Вагноман 81

Кельн: Швебе – Хюберс, Мартель, Шмид (Вальдшмидт, 85) – Майна (Хусейнбашич, 63), Краусс, Йоуханнессон (Кайнц, 74), Себулонсен – Камински, Тильманн (Лунд, 74) – Ахе (Эль-Мала, 63)

Штутгарт: Нюбель – Хендрикс (Миттельштедт, 61), Шабо, Хакес (Аль-Дахиль, 86), Вагноман – Штиллер, Каразор – Фюрих (Левелинг, 71), Эль-Ханнус (Нарти, 86), Томаш (Буанани, 71) – Демирович

"Штутгарт" добыл волевую победу на "Рейн Энерги", нанеся "Кёльну" первое домашнее поражение в сезоне. Новички Бундеслиги излучали энергию даже без своего лучшего игрока Мариуса Бюльтера (2+2), пропускавшего игру из-за травмы. И уже в дебюте благодаря своему безбашенному прессингу отобрали мяч и выскочили в результативную контратаку, в которой вингер Якуб Камински забил свой 3-й мяч в кампании.

Но нужно отдавать должное "швабам", которые быстро проснулись после неудачного старта, и в корне переломили ход встречи. Их прессинг тоже был активным благодаря ротации Себастьяна Хенесса, сделавшего 5 замен в сравнении с игрой с "Сельтой" в ЛЕ. Уже на 24-й минуте Демирович так надавил на голкипера соперников, что заработал пенальти, собственноручно реализованный.

Дальше был напряженный второй тайм, в котором "козлы" куда охотнее садились низко в оборону и выжидали возможностей выскочить в контратаку левым флангом, пользуясь походами вперед правого фулбека "шваб" Вагномана. Но получилось наоборот. Буанани с Эль-Ханнусом закрутили комбинацию на правом краю, вытянув на себя защитников. Что позволило Штиллеру тонкой разрезающей передачей вывести Вагномана 1 на 1. Дуэль Йоша выиграл и принес своей команде 3-ю победу кряду.

Берлин, ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Гамбург 0:0

На 10-й минуте Илич не реализовал пенальти (сейв)

Удаление: Виейра 90+8

Унион: Реннов – Лейте, Кверфельд, Дуки – Кен (Роте, 80), Хаберер (Шефер, 59), Хедира, Триммель – Анса (Чжон У Ен, 89), Берк (Скарке, 59) – Илич

Гамбург: Хойер – Эльфадли, Вушкович, Омари (Рамуш, 76) – Мухайм (Капальдо, 82), Ремберг, Виейра, Гочолейшвили – Домпе, Кенигсдорффер (Скарке, 76), Филипп (Локонга, 67)

В заключительном матче 5-го тура встретились представители двух наибольших городов Германии, но аж никак не самых серьезных команд Бундеслиги. "Унион" даже против новичков из Гамбурга не постеснялся запарковаться у своих ворот, выжидая возможностей для контратак (спойлер, "динозавры" хорошо защищали транзиты, в отличии от "Айнтрахта" неделю назад). А реально берлинцы угрожали только со стандартов.

На 10-й минуте после стандарта ЦЗ Лейте нашел контакт с Филиппом и заработал пенальти для хозяев. Но Хойер потянул удар Илича с точки. До перерыва Триммель хитро разыграл угловой и выкатил Анса на удар с метров 8. А во втором тайме капитан берлинцев Триммель с углового вообще чуть не закрутил сухой лист, но гостей спасла штанга.

Что касается "Гамбурга", то они владели мячом большую часть матча и диктовали свои условия. Где-то перестраховывались, опасаясь упустить Берка в транзите (положил хет-трик в прошлом туре). Но все равно довольно неплохо комбинировали, особенно с переводом арендованного у "Арсенала" Фабиу Виейры на позицию десятки, в то время как его лондонский экс-партнер Локонга разгонял атаки из опорной зоны. Поэтому травма и красная португальца в конце – тревожная новость для динозавров.

Но через центр соперник пускал их редко, поэтому неудивительно, что "горняк" Гочолейшвили исполнил 5 кроссов с фланга, два из которых нашли головы партнеров. Больше в матче под удар отдал только Виейра. Прогресс "динозавров" заметен, потихоньку сыгрываются, но на данный момент взаимодействия в последней трети не хватает. А потому нули.

