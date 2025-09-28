Карлос Алькарас: “Вероятно, это лучший период в моей карьере – каждый раз, когда выхожу играть, я чувствую, что могу делать на корте все”

Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал свою победу над Брендоном Накашимой в четвертьфинале турнира АТР 500 в Токио



Карлос Алькарас уверенно одолел американца Брэндона Накашиму в четвертьфинале турнира ATP 500 в Токио. Для испанца эта победа стала уже 65-й в сезоне, а также позволила ему в десятый раз подряд выйти в полуфинал.

“Замечательно пройти дальше и сыграть еще один полуфинал. Это особенно важно, потому что это мое первое выступление на турнире в Токио. Дойти до полуфинала на дебютном турнире – это невероятно. Я просто стараюсь не дать американцам пройти дальше. Фантастично видеть испанский флаг в сетке.

Что касается сегодняшнего матча, то думаю, что мне нужно было играть агрессивнее, чем обычно, потому что я хотел, чтобы соперник бегал по корту гораздо больше, чем я. Это было моей целью. Надеюсь, что фанаты наслаждаются матчами и теннисом. И я могу только поблагодарить людей, которые меня поддерживают, ведь они дают мне очень много энергии.

Я всегда говорю, что закрыть матч – это трудно. Тем более, когда у тебя есть матчболы, как это было у меня на приеме. Проиграв тот гейм, где у меня было три матчбола, я подумал, что будет очень сложно, но старался сохранять концентрацию и сыграл несколько фантастических очков в последнем гейме. Думаю, я еще никогда не играл последний гейм на таком высоком уровне, поэтому очень счастлив.

Сейчас я очень доволен тем, как я все делаю, как подхожу к каждому турниру, каждому матчу. Считаю, что с начала грунтового сезона я показываю один из своих лучших теннисов, если не лучший, и очень счастлив, что мне удалось повторить свой лучший сезон по количеству побед. Впереди еще очень важные турниры, и я с нетерпением жду их, чтобы посмотреть, как далеко могу дойти. Сегодня я провел отличный матч, очень хорошо чувствовал мяч, и это придает мне уверенности в себе. Надеюсь, смогу продолжать в том же духе.

Как я уже говорил ранее, вероятно, это лучший период в моей карьере. Я чувствую себя очень хорошо на корте. Каждый раз, когда выхожу играть, я чувствую, что могу делать на корте все. Иду к концу сезона с большой уверенностью, и такие матчи, как сегодня, и такой уровень игры помогают мне оставаться в тонусе. Я просто ставлю цели перед матчами, перед турнирами и стараюсь их достигать. Думаю, это очень помогает мне показывать отличный теннис и сохранять концентрацию на протяжении игры”.

В полуфинале соперником Карлоса Алькараса станет норвежец Каспер Рууд, с которым он неделю назад играл в паре на Кубке Лейвера.



btu.org.ua