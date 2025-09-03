US Open. Анисимова сыграет в полуфинале соревнований после реванша против Швёнтек за поражение на Уимблдоне

Аманда Анисимова выиграла четвертьфинальный матч на Открытом чемпионате США



Нью-Йорк, США • 24 августа – 6 сентября • хард • $35,632,800

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Аманда Анисимова (США, 8) – Ига Швёнтек (Польша, 2) 6:4, 6:3

Американская теннисистка сравняла счет в личных противостояниях со Швёнтек, которой уступила в июле в решающем матче на Уимблдоне, не выиграв ни одного гейма. Анисимова одержала седьмую победу в карьере над соперницей, входящей в топ-5, и третью в этом сезоне.

Аманда третий раз в карьере вышла в полуфинал на турнирах Grand Slam. В 2019 году она также дошла до этой стадии на Ролан Гаррос. Таким образом она – третья представительница США после сестер Серены и Винус Уильямс в 2002 году, которая смогла дойти до полуфинала “мэйджора” на всех трех покрытиях.

В заключительном четвертьфинале, в котором определится соперница Аманды Анисимовой, встретятся Каролина Мухова (Чехия, 11) и Наоми Осака (Япония, 23).

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram



Фото: Getty Images.

btu.org.ua