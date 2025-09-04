Connect with us
Теннис

Украинцы на турнирах ITF Juniors и Tennis Europe 4 сентября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских юниоров


(Grade J200; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала

Антонина Сушкова (Украина, 7) – Надя Аффельт (Польша, 14)

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Андрей Бородатюк/Адольфо Абаскаль (Украина/Испания) – Маттео Флюри/Алессандро Ханзиклер (Швейцария)
Антонина Сушкова/Меган Найт (Украина/Великобритания, 3) – Барбара Костецка/Луция Сламеникова (Чехия, 6)

(Grade J60; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала

Родион Четвериков/Александар Митев (Украина/Болгария, 2) – Марин Абаджиев/Александар Начев (Болгария)
Варвара Егорова/Эйлюл Асия Йилмаз (Украина/Турция, 8) – Вероника Червац/Иоана Мария Сандру (Румыния, 1)

(Grade J30; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала

Юрий Столяров (Украина, 7) – Александар Трифуновски (Македония, 3)

Пары. Основная сетка. 1/2 финала

Юрий Столяров/Маринос Карниатис (Украина/Греция) – ?

(Grade J30; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 3 круг

Ирма Чухлич (Украина, 12) – Сара Михельчич (Словения, 6)

(Grade J30; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала

Богдан Яцута (Украина) – Лука Александру Марк (Румыния)
Ева Гусева (Украина, 4) – Наталья Дробця (Молдова, 5)

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Григорий Богодистый/Богдан Яцута (Украина, 3) – Матей Эсер Коркмаз/Лука Александру Марк (Румыния)
Анна Щавинская/Мария Олтеан (Украина/Румыния) – Беатрис Кокомацци/Виола Коссари (Италия, 1)

(Grade J30; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 3 круг

Анастасия Езерская (Украина, 9) – Лиллен Кубалова (Словакия)
Андрей Максименко (Украина, 4) – Радован Кришко (Словакия, 13)

(Grade J30; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг

Илья Иванов (Украина) – Филипп Жоурдрен (Чехия)

Пары. Основная сетка. 1 круг

Илья Иванов/Аахаан Мишра (Украина/Индия) – Миколай Арент/Оливер Ковзан (Польша)
Анна Боровицкая/Милагрос Елена Пастушка (Украина/Канада) – Юлия Дебицка/Дарья Демель (Польша)


(U16; Category 3; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала

Егор Никифоров (Украина, 1) – Александер Майерхофрер (Австрия)

(U16; Category 3; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. 3 круг

Тимофей Гриценко (Украина, 2) – Этторе Мария Сильваджо Сориано (Италия)

Пары. Основная сетка. 2 круг

Тимофей Гриценко/Дуарте Санта Мария (Украина/Португалия) – Йоханнес Эриксен/Этторе Мария Сильваджо Сориано (Швеция/Италия)

(U14; Category 2; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. 3 круг

Елизавета Гучко (Украина, 1) – Брина Богорич (Словения, 14)

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Елизавета Гучко/Ана Черович (Украина/Хорватия, 1) – Ангелина Павинчич/Натали Пицццул (Хорватия)

(U14; Category 2; Сlау – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала

Ярослава Срибна/Наз Дедеоглу (Украина/Турция, 1) – Зейнеп Озчелик/Наз Секизкок (Турция)

(U14; Category 3; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. 3 круг

Кирилл Круглик (Украина, 5) – Бранислав Батала (Словакия)

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Кирилл Круглик/Игорь Малинка (Украина/Словакия, 2) – ?
Анастасия Романова/Сульджун Ишанкулиева (Украина/Туркменистан) – Лея Сабовчикова/Луция Зиакова (Словакия, 3)

(U14; Category 3; Сlау – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Карина Марченко/София Грейс Ола (Украина/Венгрия) – Лана Мравак/Паула Смолчич (Хорватия, 4)

(U14; Category 3; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала

Артем Пандрак (Украина) – Адам Штепанек (Чехия)
Арина Завальная (Украина, 6) – Радка Хадрабова (Чехия, 2)

Пары. Основная сетка. 1/2 финала

Артем Пандрак/Шон Братиков (Украина/Израиль, 4) – Лукаш Хрон/Гусав Вурм (Чехия, 2)

(U12; Category 2; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала

Артур Смирнов (Украина) – Янник Бруно Гайо (Италия)

(U12; Category 2; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала

Арсений Пинчук (Украина) – Энеш Айгюн (Турция)

Основная сетка. 1/2 финала

Елизавета Ксензенко (Украина) – Дарья Козлова (-)

Пары. Основная сетка. 1/2 финала

Арсений Пинчук/Александер Алвеш (Украина/Ирландия) – Богдан-Василе Карауш/Александру Круйчу (Румыния)
 

btu.org.ua

