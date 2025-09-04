Украинцы на турнирах ITF Juniors и Tennis Europe 4 сентября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских юниоров
(Grade J200; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Антонина Сушкова (Украина, 7) – Надя Аффельт (Польша, 14)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Андрей Бородатюк/Адольфо Абаскаль (Украина/Испания) – Маттео Флюри/Алессандро Ханзиклер (Швейцария)
Антонина Сушкова/Меган Найт (Украина/Великобритания, 3) – Барбара Костецка/Луция Сламеникова (Чехия, 6)
(Grade J60; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
Родион Четвериков/Александар Митев (Украина/Болгария, 2) – Марин Абаджиев/Александар Начев (Болгария)
Варвара Егорова/Эйлюл Асия Йилмаз (Украина/Турция, 8) – Вероника Червац/Иоана Мария Сандру (Румыния, 1)
(Grade J30; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Юрий Столяров (Украина, 7) – Александар Трифуновски (Македония, 3)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
Юрий Столяров/Маринос Карниатис (Украина/Греция) – ?
(Grade J30; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 3 круг
Ирма Чухлич (Украина, 12) – Сара Михельчич (Словения, 6)
(Grade J30; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Богдан Яцута (Украина) – Лука Александру Марк (Румыния)
Ева Гусева (Украина, 4) – Наталья Дробця (Молдова, 5)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Григорий Богодистый/Богдан Яцута (Украина, 3) – Матей Эсер Коркмаз/Лука Александру Марк (Румыния)
Анна Щавинская/Мария Олтеан (Украина/Румыния) – Беатрис Кокомацци/Виола Коссари (Италия, 1)
(Grade J30; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 3 круг
Анастасия Езерская (Украина, 9) – Лиллен Кубалова (Словакия)
Андрей Максименко (Украина, 4) – Радован Кришко (Словакия, 13)
(Grade J30; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
Илья Иванов (Украина) – Филипп Жоурдрен (Чехия)
Пары. Основная сетка. 1 круг
Илья Иванов/Аахаан Мишра (Украина/Индия) – Миколай Арент/Оливер Ковзан (Польша)
Анна Боровицкая/Милагрос Елена Пастушка (Украина/Канада) – Юлия Дебицка/Дарья Демель (Польша)
(U16; Category 3; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Егор Никифоров (Украина, 1) – Александер Майерхофрер (Австрия)
(U16; Category 3; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. 3 круг
Тимофей Гриценко (Украина, 2) – Этторе Мария Сильваджо Сориано (Италия)
Пары. Основная сетка. 2 круг
Тимофей Гриценко/Дуарте Санта Мария (Украина/Португалия) – Йоханнес Эриксен/Этторе Мария Сильваджо Сориано (Швеция/Италия)
(U14; Category 2; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. 3 круг
Елизавета Гучко (Украина, 1) – Брина Богорич (Словения, 14)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Елизавета Гучко/Ана Черович (Украина/Хорватия, 1) – Ангелина Павинчич/Натали Пицццул (Хорватия)
(U14; Category 2; Сlау – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
Ярослава Срибна/Наз Дедеоглу (Украина/Турция, 1) – Зейнеп Озчелик/Наз Секизкок (Турция)
(U14; Category 3; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. 3 круг
Кирилл Круглик (Украина, 5) – Бранислав Батала (Словакия)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Кирилл Круглик/Игорь Малинка (Украина/Словакия, 2) – ?
Анастасия Романова/Сульджун Ишанкулиева (Украина/Туркменистан) – Лея Сабовчикова/Луция Зиакова (Словакия, 3)
(U14; Category 3; Сlау – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Карина Марченко/София Грейс Ола (Украина/Венгрия) – Лана Мравак/Паула Смолчич (Хорватия, 4)
(U14; Category 3; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Артем Пандрак (Украина) – Адам Штепанек (Чехия)
Арина Завальная (Украина, 6) – Радка Хадрабова (Чехия, 2)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
Артем Пандрак/Шон Братиков (Украина/Израиль, 4) – Лукаш Хрон/Гусав Вурм (Чехия, 2)
(U12; Category 2; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Артур Смирнов (Украина) – Янник Бруно Гайо (Италия)
(U12; Category 2; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Арсений Пинчук (Украина) – Энеш Айгюн (Турция)
Основная сетка. 1/2 финала
Елизавета Ксензенко (Украина) – Дарья Козлова (-)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
Арсений Пинчук/Александер Алвеш (Украина/Ирландия) – Богдан-Василе Карауш/Александру Круйчу (Румыния)