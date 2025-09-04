Соболенко – Пегула: прогноз и где смотреть 1/2 US Open

В ночь на 5 сентября в Нью-Йорке состоится один из самых ожидаемых матчей женского тенниса — полуфинал US Open, где встретятся первая ракетка мира Арина Соболенко и американка Джессика Пегула (4-я в рейтинге WTA). Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Начало поединка запланировано на 02:00 по киевскому времени. Транслировать игру будет сайт sportplus.live. Также игра будет доступна на канале Eurosport, который в Украине транслирует платформа MEGOGO.

Арина Соболенко

Для Соболенко это последняя возможность завоевать титул «Большого шлема» в текущем сезоне. В Австралии и на «Ролан Гаррос» она останавливалась в финале, а на Уимблдоне дошла лишь до полуфинала. При этом в активе белорусской теннисистки уже три трофея в сезоне — Брисбен, Майами и Мадрид.

На US Open-2025 лидер мирового рейтинга уверенно проходит турнирную сетку, не проиграв ни сета. В стартовом круге она обыграла швейцарку Масарову — 7:5, 6:1, затем одолела Полину Кудерметову — 7:6, 6:2. В третьем раунде Соболенко оказалась сильнее канадки Лейлы Фернандес — 6:3, 7:6, после чего обыграла испанку Букшу — 6:1, 6:4. В четвертьфинале матч против Маркеты Вондроушовой не состоялся из-за травмы соперницы.

Джессика Пегула

Американка в нынешнем сезоне выиграла три турнира — в Остине, Чарльстоне и Бад-Хомбурге, однако пока что не добивалась успеха на турнирах «Большого шлема». Для Пегулы победа на US Open дома станет историческим достижением.

Путь Джессики по турнирной сетке также получился уверенным. В первом раунде она обыграла египтянку Шериф — 6:0, 6:4, затем легко прошла Блинкову — 6:1, 6:3 и Викторию Азаренко — 6:1, 7:5. В четвертом круге Пегула разгромила соотечественницу Энн Ли — 6:1, 6:2. В четвертьфинале американка уверенно одолела Барбору Крейчикову — 6:3, 6:3.

Личные встречи

История очных матчей складывается в пользу Арины Соболенко — 7 побед против 2 у Пегулы. В том числе в прошлом году они встретились в финале US Open, где Соболенко выиграла в двух сетах — 7:5, 7:5.

Прогноз

Фаворитом встречи букмекеры считают Соболенко, однако мотивация высока у обеих теннисисток. Пегулу активно поддержит американская публика, что может повлиять на психологическое состояние белорусской спортсменки. Ожидается напряженная борьба, а перспективной ставкой выглядит тотал больше 20,5 геймов с коэффициентом 1.70.

