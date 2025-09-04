Экс-игрок МЛС рассказал о скандальной угрозе Месси своему соотечественнику

Между Лионелем Месси из "Интер Майами" и соотечественником Педро де ла Вегой из "Сиэтл Саундерс" произошел инцидент во время финала Кубка лиг, в котором команда восьмикратного обладателя "Золотого мяча" уступила со счетом 0:3.

По словам бывшего футболиста МЛС Алана Гордона, в одном из эпизодов де ла Вега повздорил с Месси и Родриго Де Полем. В ходе конфликта, как утверждает Гордон, Месси якобы пригрозил 24-летнему нападающему:

"Ты никогда не будешь играть за сборную, пока я там". Он фактически поставил его в черный список прямо на поле. На мой взгляд, это было отвратительно", — прокомментировал Гордон в подкасте Major League Journeyman.

Стоит отметить, что Педро де ла Вега играет за "Сиэтл" с января 2024 года, ранее выступал за "Ланус" в Аргентине и был участником молодежной и олимпийской сборных страны.

