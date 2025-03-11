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Футбол

Ливерпуль – ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Ливерпуль - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    • В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" примет "Пари Сен-Жермен". На прошлой неделе парижане не смогли конвертировать свое игровое преимущество в нужный результат и уступили со счетом 0:1, но в этот раз все может сложиться иначе.

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    Ливерпуль - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

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    Поединок состоится на стадионе "Энфилд", в Ливерпуле. Начало – во вторник, 11-го марта, в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.

    Трансляция матча

    Ливерпуль - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Ливерпуль - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Ливерпуль - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    В эфире

    Ливерпуль - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Трансляція матчу Ліверпуль – ПСЖ Смотреть трансляцию

    Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.

    www.ua-football.com

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