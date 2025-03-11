У Mercedes боевой настрой, хотя соперники быстры

В 2025 году Гран При Австралии вновь после шестилетнего перерыва открывает новый сезон Формулы 1, и гонка пройдёт в мельбурнском Альберт-парке уже в 28-й раз. Гонщики Mercedes в прошлом выигрывали её пять раз, но Джордж Расселл пока там только поднимался на подиум, но не побеждал, а для 18-летнего Кими Антонелли этот Гран При будет дебютным.

Как всегда в начале сезона Тото Вольфф, руководитель команды, говорит о её боевом настрое, но признаёт, что в первых гонках преимущество будет на стороне соперников. Но в Mercedes не собираются сдаваться…

Тото Вольфф: «На Гран При Австралии нам предстоит вписать первые строчки в новую главу нашей истории. Настало очень интересное время, и мы будем развивать невероятно богатые автоспортивные традиции марки Mercedes. Будем стремиться устанавливать новые стандарты, и в ближайшие годы постараемся осуществить новые мечты.

Для этого потребуются усилия каждого из нас, от гонщиков до механиков и инженеров, словом, всех, кто трудится на базах в Брэкли и Бриксуорте. Конечно, очень важна и поддержка наших болельщиков.

Предстоящее путешествие стало источником вдохновения для создания фильма, посвящённого началу сезона. Он обо всём, что делает марку Mercedes такой, какая она есть: это инновации, стремление раздвигать границы возможного, дух первооткрывателей, который отличал наших основателей.

Всё это заставляет нас двигаться вперёд и сегодня. У команды сильный состав, сочетающий опыт, молодость и природную скорость – это Джордж и Кими, два талантливых выпускника нашей молодёжной программы. С этим великолепным дуэтом мы вступаем в новую эру.

В зимний период команде пришлось решать очень сложные задачи. Наши соперники были сильны в 2024 году, и мы знаем, что у Ferrari, Red Bull и особенно у McLaren в начале нового сезона будет преимущество перед нами.

Но мы довольны той работой, которую проделали в межсезонье и на тестах в Бахрейне. Оба гонщика давали позитивные комментарии о машине W16 после трёх дней работы на трассе, и похоже, что мы добились определённых улучшений.

Разумеется, единственное, что важно – это результаты, которые фиксирует секундомер, и как они выглядят в сравнении с результатами соперников. В этот уик-энд мы однозначно получим более чёткое представление о расстановке сил.

Австралии всегда была отличным местом для проведения гонки. Трасса в Альберт-парке сложна для гонщиков, и машина там проходит настоящую проверку. В Мельбурне прекрасные болельщики, эта трасса прекрасно подходит для открытия нового сезона.

Я помню свою первую гонку с нашей командой, проходившую в этом городе в 2013 году; мы тогда устроили фотосессию на пляже, и уже тогда чувствовалось, что команда получила новый заряд энергии. В паддоке в начале сезона тоже всегда царит особая атмосфера, и как говорит Джордж в конце фильма: “Это только начало”. Мы в предвкушении всего, что ждёт нас впереди».

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