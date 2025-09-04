Гран-при Италии Формулы-1 2025: интриги и фавориты

После летней паузы Формула-1 вернулась с невероятным триллером в Нидерландах, где зрители стали свидетелями аварий двух «Феррари», столкновения Лоусона и Сайнса, а также схода Ландо Норриса, что серьезно повлияло на чемпионскую интригу. Теперь же внимание всего мира приковано к легендарному автодрому Монца, где с 5 по 7 сентября пройдет один из самых ожидаемых этапов сезона — Гран-при Италии. Этот этап традиционно называют «Храмом скорости», и именно здесь часто переписывается история автоспорта. Статью подготовила редакция euro.com.ua.

История и значение трассы в Монце

Гран-при Италии проводится на Монце с 1950 года, и лишь однажды гонка проходила в Имоле — в 1980-м, когда трек находился на реконструкции. На этой трассе решались судьбы чемпионских титулов, а великие пилоты именно здесь праздновали свои первые победы. Так, Джекки Стюарт в 1965-м выиграл первый Гран-при в карьере, Джек Брэбем стал чемпионом на собственном болиде, а Ники Лауда принес «Феррари» титул, вызвав бурю эмоций у тифози. В Монце также объявляли о завершении карьеры Михаэль Шумахер и Фелипе Масса.

Рекорды и достижения на «Храме скорости»

По числу побед в Монце лидируют Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон — у каждого по 5 триумфов. Среди действующих пилотов дважды выигрывали Шарль Леклер, Макс Ферстаппен и Фернандо Алонсо. Безусловным лидером среди команд остается «Феррари», на счету Скудерии — 20 побед. Для сравнения: «Макларен» выигрывал 11 раз, а «Мерседес» — 9.

Список рекордсменов:

Шумахер, Хэмилтон — по 5 побед

— по 5 побед Ферстаппен, Леклер, Алонсо — по 2 победы

— по 2 победы Феррари — 20 командных побед

Конфигурация трассы Монца

Трасса в Монце неоднократно перестраивалась — как ради безопасности, так и с учетом возросших скоростей болидов. Сегодня это классический скоростной автодром с длинными прямыми и жесткими шикана́ми. Главные повороты — Curva di Lesmo, Variante Ascari и Parabolica, где особенно важны торможение и точность траектории.

Общая дистанция гонки составляет 306,72 км (53 круга по 5,793 км). На трассе всего 11 поворотов и две зоны DRS, однако большинство обгонов происходит на стартовой прямой. Рекорд круга принадлежит Рубенсу Баррикелло (2004 год) — 1:21,046.

Тактика, резина и погодные условия

Pirelli предоставит командам привычный набор составов: Hard (C3), Medium (C4) и Soft (C5). Наиболее популярной стратегией снова станет один пит-стоп с выбором Medium-Hard. Особенность Монцы в том, что пит-лейн здесь очень длинный, поэтому пилоты будут стараться максимально оттягивать остановку, ожидая возможного выхода машины безопасности. Погода обещает быть стабильной — около +27°C и солнечно, что также играет в пользу агрессивных стратегий.

Фавориты и главные интриги гонки

В отличие от Нидерландов, где дождь мог внести хаос, в Италии многое решит квалификация и старт. DRS и слепстрим создадут эффект «поезда», и прорыв с задних позиций будет крайне сложным. Внимание приковано к Ландо Норрису, которому нужно побеждать, чтобы продолжить борьбу за титул. От «Феррари» ожидают реабилитации — двойной сход в Нидерландах стал ударом для команды, и дома Скудерия не имеет права на провал. Также стоит обратить внимание на Льюиса Хэмилтона, который в этом сезоне пока не поднимался на подиум.

Расписание Гран-при Италии

Пятница, 5 сентября

14:30–15:30 — Первая практика

18:00–19:00 — Вторая практика

Суббота, 6 сентября

13:30–14:30 — Третья практика

17:00–18:00 — Квалификация

Воскресенье, 7 сентября

16:00 — Гонка

Трансляции будут доступны на телеканале Setanta Sports Ukraine+ и OTT-платформе Setanta Sports.

Не рядовое событие

Гран-при Италии — это не просто гонка, а событие, которое объединяет историю и современность Формулы-1. Монца дарила болельщикам яркие победы и драматические моменты, и предстоящий уикенд обещает стать еще одним захватывающим эпизодом. Интрига вокруг борьбы за титул, возможная сенсация от «Феррари» или Норриса и традиционная поддержка тифози делают эту гонку обязательной к просмотру для каждого фаната автоспорта.

Напомним, мы также писали про прогноз и где смотреть матч отбора ЧМ-2026 Украина – Франция.