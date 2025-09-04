Этап в Монце – последний для моторхоума Sauber

На европейские этапы команды привозят свои моторхоумы для сотрудников и гостей, на выездных необходимые офисы предоставляют организаторы.

Самый старый моторхоум сейчас у Sauber, его начали использовать на Гран При Сан-Марино 2006 года, и этот этап для него – последний. В следующем году Sauber уступит место заводской команде Audi, для которой сейчас строят новый моторхоум.

Нико Хюлкенберг: «Этот моторхоум хорошо послужил команде. С учётом возраста в двадцать лет, он в очень хорошем состоянии. Он видел множество гонок, много событий. Не знаю точно, на скольких Гран При побывал этот моторхоум, но прощаться с ним будет волнительно».

Источник