Осака – Анисимова: прогноз и где смотреть US Open 2025

В ночь на 5 сентября на кортах Нью-Йорка состоится один из самых ожидаемых матчей US Open 2025. В полуфинале Открытого чемпионата США встретятся Наоми Осака (WTA 24) и Аманда Анисимова (WTA 9). Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Начало игры запланировано на 03:30 по киевскому времени. Транслировать игру будет сайт sportplus.live. Также игра будет доступна на канале Eurosport, который в Украине транслирует платформа MEGOGO.

Наоми Осака

Экс-первая ракетка мира возвращается в элиту мирового тенниса после декретного отпуска и демонстрирует уверенную игру. Несмотря на паузу в карьере, японка доказывает, что способна бороться за титулы. За турнир она потеряла всего одну партию, что говорит о стабильности и уверенности в своих силах.

В первом круге Осака обыграла бельгийку Миннен – 6:3, 6:4, затем победила американку Баптист – 6:3, 6:1. Единственный сет Наоми уступила австралийке Касаткиной – 6:0, 4:6, 6:3. Далее японка уверенно прошла Коко Гауфф – 6:3, 6:2, а в четвертьфинале остановила чешку Мухову – 6:4, 7:6.

Аманда Анисимова

Американка проводит впечатляющий сезон. В ее активе титул в Дохе, финал в Лондоне и финал Уимблдона, где она уступила Иге Свентек со счетом 0:6, 0:6. На US Open Анисимова взяла реванш у польки, обыграв ее в четвертьфинале – 6:4, 6:3.

Кроме этой победы, американка прошла австралиек Бирррелл – 6:3, 6:2 и Джойнт – 7:6, 6:2, румынок Кристиан – 6:4, 4:6, 6:2 и Хаддад Мая – 6:0, 6:3. Благодаря успешным результатам Анисимова поднялась на 27 позиций с начала сезона и в онлайн-рейтинге может войти в топ-5 WTA. Несмотря на отсутствие побед на турнирах «Большого шлема», в этом году она уже во второй раз близка к титулу.

Личные встречи

Осака и Анисимова встречались лишь дважды. Пока счет личных встреч в пользу американки – 2:0. Однако последний поединок состоялся еще в 2022 году, поэтому статистика не играет решающей роли.

Прогноз на матч

Полуфинал обещает быть напряженным: обе теннисистки находятся в хорошей форме и мотивированы на выход в финал. Осака обладает большим опытом матчей такого уровня, что может стать ключевым фактором.

Ставка экспертов – на победу японской спортсменки, которую букмекеры оценивают коэффициентом 2.05. Однако зрители могут ожидать равной и зрелищной борьбы до последних розыгрышей.

