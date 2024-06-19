Галле. Юбэнкс одержал первую победу за три месяца, Гирон обыграл шестую ракетку мира Рублёва

Результаты матчей вторника на турнире ATP 500 в Германии

Галле, Германия • 17-23 июня • трава • €2,411,390

Действующий чемпион: Александр Бублик (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Янник Синнер (Италия, 1) — Таллон Грикспор (Нидерланды) 6:7(8), 6:3, 6:2

Стефанос Циципас (Греция, 6) -Генри Сквайр (Германия, WC) 7:6(7), 7:6(2)

Кристофер Юбэнкс (Канада) — Педро Мартинес (Испания) 6:3, 6:4

Александр Бублик (Казахстан, 7) — Макс Пёрселл (Австралия, Q) 7:6(1), 6:4

Джеймс Дакворт (Австралия, Q) — Жуан Фонсека (Бразилия, WC) 6:4, 6:4

Маркос Гирон (США) — Андрей Рублёв (-, 4) 6:4, 7:6(5)

Артур Фис (Франция) — Томаш Махач (Чехия) 6:4, 6:4

Александр Зверев (Германия, 2) — Оскар Отте (Германия, Q) 6:7(5), 6:3, 6:4

Кристофер Юбэнкс прервал серию из восьми поражений подряд, выиграв свой первый матч за последние три месяца. В конце марта канадец вышел в третий круг «Мастерса» в Майами. Сегодняшняя победа стала для Юбэнкса пятой за девятнадцать сыгранных матчей в этом году.

Маркос Гирон (№53) сыграл против Андрея Рублёва на всех трёх покрытиях и одержал первую победу. В этом сезоне они встречались на грунтовом «Мастерсе» в Риме. Американский теннисист четвёртый раз в карьере смог обыграть соперника из топ-10.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua