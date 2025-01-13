Ига Швёнтек – о своем первом матче на Australian Open: “Я не знала, что не играла на меньших кортах три года, но для меня это не проблема”

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек провела пресс-конференцию после победы над Катержиной Синяковой в первом раунде Открытого чемпионата Австралии



– Синякова, без сомнения, очень хорошая теннисистка. Как вы чувствуете себя после того, как преодолели этот непростой стартовый раунд?

– Да, конечно, это был не самый простой матч для старта. Но я рада, что, как мне кажется, я играла лучше в конце второго сета. Мне удалось сделать выводы из того, что я делала неправильно в первом сете, особенно когда она сделала обратный брейк и так далее… Но да, в целом, я думаю, это был качественный матч, и я рада, что прошла во второй круг.

– Как вы чувствуете себя, когда теперь команда игрока может находиться в зоне возле корта? Это какие-то другие ощущения, что они так близко?

– Думаю, что так намного удобнее, потому что мы можем использовать подсказки тренера, а можем и не использовать, если не хотим. Раньше эти правила по коучингу были удобными для меньших кортов, но когда вы играете на стадионе, услышать тренера было просто невозможно. Сейчас это действительно имеет больше смысла, потому что можно использовать коучинг и на меньших кортах, и на больших стадионах. Мне кажется, теперь это, наконец, имеет смысл (улыбается). Мне это нравится. Это наш выбор – пользоваться подсказками или нет. Если у вас хорошая коммуникация с тренером, это может сработать.

– Можете ли вы привести пример чего-то, что вы услышали сегодня и что вам помогло?

– Честно говоря, сегодня я знала, какие ошибки делаю. Больше это было похоже на то, что я разговаривала с Вимом и злилась из-за некоторых ударов, которые не выполнила так, как хотела (улыбается). Но я, видимо, не должна сама разговаривать с тренером, поэтому представим, что я этого не сказала. Сегодня я не чувствовала, что мне нужен коучинг. Я знала, что должна улучшить, и просто сосредотачивала свое внимание на тех подсказках, которые дала себе сама.

– Сегодня было немного непривычно видеть вас на арене Джона Кейна, учитывая ваше место в топе тенниса. Обычно вы играете на центральных кортах турниров Grand Slam. Прошло три года со времени вашей последней игры на этом корте. Мы называем его «Народным кортом». Как вам было сегодня играть в такой атмосфере?

– Честно говоря, я уже привыкла к тому, что на мои матчи приходит много польских болельщиков. С каждым годом их становится все больше. Я очень это ценю. Их поддержка всегда замечательная. Я не знала, что не играла на меньших кортах три года. Но для меня это не проблема. Честно говоря, я люблю играть здесь на любом стадионе. На арене Джона Кейна я провела несколько великолепных матчей. Помню игру с Контавейт в четвёртом раунде. Это была моя первая попытка выйти в четвертьфинал на харде. Также другие хорошие матчи. Мне здесь нравится. Думаю, единственное – это то, что покрытие может немного отличаться на разных кортах. В следующий раз, играя на другом корте, мне нужно будет привыкнуть к этому и немного больше на этом сосредоточиться.

– В последние сезоны вам было нелегко на Открытом чемпионате Австралии. Изменили ли вы как-то подготовку в этом году, чтобы наконец получить здесь свой первый титул?

– В общем, моя подготовка немного изменилась из-за нового тренера. И это уже ощутимое изменение. Мы, конечно, работаем немного иначе, ведь каждый тренер имеет свой подход. Возможно, ошибкой прошлых лет было то, что я не имела собственного спарринг-партнера. В этом году он есть в моей команде и на этом турнире также. Но честно, не могу сказать, что моя подготовка в предыдущие годы была плохой. Например, уровень моей игры действительно падал по ходу турнира, но трудно сказать почему. У вас не всегда есть ответы. Думаю, нужно снизить ожидания и просто сосредоточиться на работе, на том, чтобы играть лучше и лучше, если я могу, ведь это не самое удобное покрытие для меня. Я просто должна продолжать цепляться и бороться за каждый мяч.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Ига Швёнтек сыграет против Ребекки Шрамковой из Словакии.



btu.org.ua