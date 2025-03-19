Белинда Бенчич – о новой программе WTA: “Надеюсь, что мы сможем быть лидерами в этом вопросе и проложим путь для других видов спорта”

Швейцарка поделилась впечатлениями о программе “Семейный фокус” для поддержки теннисисток-матерей



Новая программа Женской теннисной ассоциации была запущена в партнерстве с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии и предусматривает 12 месяцев оплачиваемого декретного отпуска для беременных теннисисток, а также два месяца оплачиваемого отпуска для игроков, чьи партнеры стали родителями, или кто усыновил ребенка или воспользовался услугами суррогатного материнства. Программа также предоставляет гранты на лечение бесплодия, в частности на замораживание яйцеклеток и ЭКО. В пресс-релизе WTA заявила, что это “впервые в истории женского спорта независимым, самозанятым спортсменкам предоставляются такие комплексные декретные льготы”.

Бенчич, которая вместе со своим партнером Мартином Громковичем приняла решение родить ребенка еще во время активной карьеры, полностью поддерживает эту инициативу.

“Это дает возможность теннисисткам не выбирать между карьерой и материнством, не ждать завершения карьеры, чтобы родить ребенка. А особенно это важно для менее рейтинговых игроков, которые просто не могут позволить себе взять полтора года паузы Это решение значительно облегчит выбор для многих спортсменок”.

Олимпийская чемпионка Токио-2020 также отметила, что надеется, что теннис снова станет примером в борьбе за гендерное равенство, как это уже произошло с призовыми на турнирах Grand Slam. По данным WTA, на эту программу сейчас имеют право более 300 теннисисток.

“Я надеюсь, что мы сможем быть лидерами в этом вопросе и проложим путь для других видов спорта, где спортсменки сталкиваются с такой же дилеммой – как совместить семью и карьеру”, – добавила Бенчич.

Генеральный директор WTA Порша Арчер поддержала слова Бенчич, заявив, что “эта инициатива предоставит нынешнему и будущему поколению теннисисток поддержку и гибкость, чтобы они могли исследовать семейную жизнь в любом формате, который они выберут”.



Фото: Getty Images.

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