ФРОЧ: «Он же отказался драться. Этот парень заслужил на Усика»

Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Фроч

Всемирная боксерская организация (WBO) официально обязала украинского боксера Александра Усика провести защиту титула против Джозефа Паркера.

Президент WBO Густаво Оливери дал Усику 30 дней, чтобы договориться с Паркером о бое.

На решение президента WBO отреагировал известный в прошлом британский боксер Карл Фроч.

«Будем откровенны, Паркер заслужил на свой шанс драться с Усиком! Это Дюбуа отказался драться с Джозефом, что привело к красивой победе Паркера против Мартина Баколе», – сказал Фроч.

Ранее на эту ситуацию отреагировал Тайсон Фьюри.

sport.ua