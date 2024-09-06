Будет чемпионом? Владимир Кличко оценил перспективы Хижняка в профи

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хижняк

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко оценил перспективы олимпийского чемпиона 2024 Александра Хижняка:

«Я могу сказать, что Александр Хижняк – уникальный человек. Нужно иметь выносливость. Одна из важнейших черт характера спортсмена и человека – выносливость. Потому что она одерживает победу над талантом и мастерством.

Этого не произошло на его первой Олимпиаде, но уже на Играх в Париже он взял золото. Мы гордимся Александром, у него прекрасное будущее, которое он сам выберет.

Я уверен, что его воспитатели, отец, который является его тренером, а также люди, с которыми он будет работать в будущем, еще лучше сформируют его как спортсмена, который будет достигать звания чемпиона мира в профессиональном боксе в будущем».

Ранее Владимир Кличко поделился ожиданиями от реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

sport.ua