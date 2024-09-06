Ямаль: В детстве я играл против собак. Это самое трудное занятие

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Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль рассказал о своём становлении в качестве игрока.

"Я всегда и везде ходил со своим мячом. Я носил его в сумке в школу. На уроках прятал его, потому что учитель не разрешал мне его брать. Я играл против собак, постоянно бегал с ними, а играть против собаки — самое трудное занятие.

Игра на улице один на один избавила меня от страха играть перед взрослыми людьми. Им было по 20 лет, а мне — 11", – рассказал Ямаль в интервью L'Equipe.