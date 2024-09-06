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Футбол

Ямаль: В детстве я играл против собак. Это самое трудное занятие

Интересный опыт

Ямаль: В детстве я играл против собак. Это самое трудное занятие

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль рассказал о своём становлении в качестве игрока.

    "Я всегда и везде ходил со своим мячом. Я носил его в сумке в школу. На уроках прятал его, потому что учитель не разрешал мне его брать. Я играл против собак, постоянно бегал с ними, а играть против собаки — самое трудное занятие.

    Игра на улице один на один избавила меня от страха играть перед взрослыми людьми. Им было по 20 лет, а мне — 11", – рассказал Ямаль в интервью L'Equipe.

    На счету 17-летнего Ламина 4 ассиста и 1 забитый мяч в 4 поединках в новом сезоне Ла Лиги.

    www.ua-football.com

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